Ge TV anuncia Oscar como novo reforço para a Copa do Mundo

A Ge TV anunciou a chegada de Oscar Emboaba para a sua equipe de transmissões da Copa do Mundo. O reforço, que recentemente teve complicações cardiovasculares e se aposentou do futebol, fará parte do time de exibições da Globo no YouTube durante o torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

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➡️Narrador da Seleção na Copa, Everaldo fala de Luís Roberto: 'Irmão mais velho'

A estreia do ex-jogador na nova função já tem data marcada e será no primeiro jogo do Mundial, na partida entre África do Sul e México. Dois dias depois, no dia 13, Oscar fará a sua primeira participação em um jogo da Seleção Brasileira, que será contra o Marrocos, no primeiro duelo da equipe de Carlo Ancelotti na competição.

Oscar disputou Copa das Confederações e Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Flavio Florido/Uol/Folhapress)

Trajetória de Oscar

Enquanto jogador, Oscar foi revelado pelo São Paulo, passou pelo Internacional, marcou época no futebol europeu quando vestiu a camisa do Chelsea e foi um dos primeiros grandes nomes a ir para o futebol chinês. O ex-meio-campista retornou ao Brasil no início de 2025 para vestir a camisa do Tricolor Paulista, clube pelo qual se aposentou.

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Pela Seleção Brasileira principal, Oscar disputou 48 partidas e marcou 12 gols. Foi campeão mundial sub-20 em 2011. No ano seguinte, participou da campanha que garantiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Na sequência, foi campeão da Copa das Confederações em 2013, antecedendo sua participação na Copa do Mundo de 2014, torneio no qual foi titular da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Quem irá narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Com o afastamento de Luis Roberto, que foi diagnosticado com neoplasia e precisou se ausentar no período do Mundial, o narrador Everaldo Marques será o responsável por narrar os jogos do Brasil. Ele será o narrador da TV Globo em todos os jogos da Seleção durante a Copa do Mundo.

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➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, a partir das 16h (de Brasília). Enquanto Luiz Carlos Jr. narra a partida no SporTV, na TV Globo a narração ficará a cargo de Gustavo Villani.

A equipe da Globo estará no histórico e remodelado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da conquista do tricampeonato mundial do Brasil em 1970 — a primeira cobertura da emissora em Copas do Mundo.

A Seleção Brasileira estreia em 13 de junho, contra o Marrocos, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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