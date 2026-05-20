Facincani critica Abel Ferreira após convocação da Seleção: 'Tapa na cara'
Goleiro dispensado pelo Verdão atua hoje pelo Grêmio
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Na última segunda-feira (18) aconteceu a convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista incluiu 26 jogadores, com alguns nomes que não foram relacionados durante o clico pré-copa. Com a lista pronta, Felippe Facincani disparou um recado claro à diretoria do Palmeiras e Abel Ferreira após convocação de Carlos Miguel.
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Convocação de Weverton para Seleção Brasileira
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Durante o programa JP Esportes, da JovemPan, o jornalista apontou uma crítica direta à diretoria do Palmeiras e Abel Ferreira pela dispensa de maneira incoerente de Weverton, que esteve presente na convocação para ser um dos goleiros da Amarelinha na Copa:
- Um tapa na cara com luva de pelica em Abel Ferreira, em diretoria do Palmeiras, em todos aqueles que dispensaram o Weverton, na minha visão, de uma maneira injusta. Como o Palmeiras não soube tratar dessa reformulação. Ano passado, o Weverton era titular inquestionável, o Abel tinha dito em entrevista coletiva que Carlos Miguel era terceiro goleiro, atrás do Lomba. Weverton salva o Palmeiras contra o River Plate, posteriormente se machuca, e logo na sequência já vem as semifinais da Libertadores, contra LDU, e estreia o Carlos Miguel. Ee começa de uma forma muito ruim, tomando seis gols em dois jogos. No fim das contas, não deu certo, Palmeiras terminou o ano sem ser campeão do Brasileirão e da Libertadores - disparou Felippe Facincani.
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Posteriormente, o comentarista também ironizou a dispensa do goleiro, apontando a convocação dele à Seleção, e uma suposta perda ao time Alviverde:
- Weverton recuperado é colocado no mercado, o Marcelo Lomba, que ninguém contava mais como goleiro, teve o contrato renovado, e o Carlos Miguel vira titular. Todos pensaram que seria o cara, seria novo goleiro, mas até agora, um cara normal, faz boas defesas. Sequer ficou perto da lista, e o Weverton que o Palmeiras tinha como titular e depois de dois meses colocou no olho da rua, está em uma Copa do Mundo, parabéns aos envolvidos.
Estreia da Seleção Brasileira na competição
Após a convocação na última segunda-feira (18), a estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.
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