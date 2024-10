Rizek alfineta clubes argentinos após festa da torcida do River Plate

André Rizek alfinetou clubes argentinos após eliminação do River Plate (Reprodução/ge)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro

O jornalista André Rizek alfinetou os clubes argentinos após a festa da torcida do River Plate, no empate sem gols contra o Atlético-MG, na última terça-feira (29). Mesmo com um Monumental de Núñez lotado, a equipe do técnico Marcelo Gallardo não conseguiu reverter a desvantagem de três gols, da derrota em Minas Gerais, e se despediu da Libertadores na semifinal.

Através de uma publicação nas redes sociais, Rizek elogiou a festa dos torcedores. Contudo, o comunicador aproveitou o momento para criticar o desempenho do River Plate, e de outras equipes argentinas, dentro de campo. Para ele, os torcedores argentinos mereciam ter times com elencos melhores.

- O futebol argentino merecia times melhorzinhos… Os caras fizeram tudo isso mesmo tendo perdido de 3 x 0, com uma equipe inferior à do Galo, com chances ínfimas de reverter. Fizeram apenas por amor ao clube e ao futebol, pelo orgulho de ser River. Muito foda - publicou o jornalista.

A queda do River Plate

Apesar da grande festa da torcida, o clube argentino não conseguiu corresponder as espectativas em campo. Em um empate sem gols contra o Atlético-MG, a equipe de Marcelo Gallardo acabou sendo eliminada na semifinal da Libertadores. O resultado encerrou o sonho do clube de disputar a final do torneio dentro de casa.

A decisão do torneio está marcada para acontecer no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez. O Galo foi o primeiro time confirmado na final. O outro finalista sai do confronto entre Botafogo e Peñarol. A partida decisiva entre as duas equipes acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Centenário, no Uruguai.