‘Nossa prioridade é o Brasileirão’, diz Emiliano sobre mudanças no time titular do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 02:00 • São Paulo (SP)

Emiliano Díaz, auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, explicou durante a coletiva de imprensa, concedida após a derrota do Corinthians para o Flamengo nesta quarta-feira (2), a escolha da comissão de deixar Yuri Alberto no banco e iniciar a partida com o espanhol Héctor Hernández.

- Temos que pensar muito porque o calendário é complicado, tem muitos jogos. O Yuri jogou quatro partidas seguidas todos os 90 minutos, o Hector estava bem. Não é fácil na situação dele (Hector), vindo de uma lesão, mas é um cara que pode nos ajudar muito. O Yuri tinha jogado, nossa prioridade é o Brasileirão, vamos competir em tudo, mas a nossa prioridade é manter o melhor time para o sábado no Brasileirão.

Assim como o pai, Emiliano se mostrou otimista em conseguir reverter o placar no jogo de volta, que será disputado no domingo (20), na Neo Química Arena.

-Temos chance agora. Vamos jogar em casa, ao lado da nossa torcida, e temos essa possibilidade. No Brasileirão, há um mês, enfrentamos eles e vencemos – disse o auxiliar.

Ao lado de Emiliano na entrevista, o técnico Ramón Díaz aproveitou para explicar qual foi sua intenção ao iniciar a partida com Igor Coronado e Rodrigo Garro como titulares.

- A ideia de ter Garro e Coronado juntos é que poderíamos ter mais jogo, profundidade, mas o adversário nos superou. Superou nossa intenção. A gente planejou o jogo com esses dois, eles são mais ofensivos, vão muito bem no ataque. Mas foi uma experiência, falamos com eles que quando ocorre esse tipo de coisa é erro nosso. Agradeço ao time pela entrega, a equipe nunca se rendeu, e isso permitiu uma pequena chance para o jogo de volta - explicou o comandante alvinegro.

Por último, Emiliano ainda foi questionado sobre a dificuldade que o time encontra em algumas partidas de marcar gols ou, ao menos, levar perigo ao gol adversário.

– Foi assim contra o Fortaleza também, acontece. Enfrentamos um grande rival, que foi superior a nós e não temos o que falar. Nos últimos seis jogos fizemos muitos gols, não há mistério. Fomos mal no primeiro e eles foram superiores. Temos que nos acostumar a sofrer, hoje sofremos e temos que aprender a sofrer. Não foi o que pretendemos, mas como disse o Ramón, o erro foi nosso.- concluiu Emiliano.