Internacional vence Flamengo por 7 a 5 em ‘cara a cara’ feito por jornalista

Flamengo e Internacional definem seu futuro na Libertadores e fazem o primeiro confronto brasileiro no mata-mata da competição, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã. Às vésperas do confronto, o jornalista Fabiano Baldasso fez um ‘cara a cara’ entre as equipes.

De acordo com o comunicador, o Internacional leva a melhor em relação ao elenco rubro-negro. Baldasso analisou os dois prováveis times titulares e elegeu maioria Colorada: 7 a 5. Nomes como Rochet, Vitão, Alan Patrick e Wesley estão entre os escolhidos. Confira.

Rossi x Rochet | ROCHET

Emerson Royal x Aguirre | AGUIRRE

Léo Ortiz x Vitão | VITÃO

Léo Pereira x Juninho | LÉO PEREIRA

Alex Sandro x Bernabei | BERNABEI

Jorginho x Thiago Maia | JORGINHO

Saúl Ñíguez x Alan Rodríguez | SAÚL ÑÍGUEZ

Arrascaeta x Alan Patrick | ALAN PATRICK

Samuel Lino x Wesley | WESLEY

Plata x Bruno Tabata | PLATA

Pedro x Ricardo Mathias | PEDRO

Filipe Luís x Roger Machado | ROGER MACHADO



Resultado: Flamengo 5x7 Internacional

As equipes se reencontram no mata-mata da Libertadores após seis anos. O último confronto foi nas quartas de final de 2019 e contou com a classificação heroica do Mengão, dentro do Beira-Rio. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o Flamengo buscou o empate no jogo de volta e avançou de fase na competição.

Gabigol comemora gol que eliminou o Internacional na Libertadores de 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Vidente aponta favorito para Flamengo x Internacional pela Libertadores

Flamengo e Internacional se reencontram pela Libertadores, após seis anos. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal "Renascer das Cartas", apontou um favoritismo para o clube carioca no confronto. Durante a análise da partida, o tarólogo destacou que o Rubro-Negro terá grandes oportunidades ao longo dos 90 minutos. Além disso, ele também afirmou que o Filipe Luís deverá encontrar boas substituições ao longo do confronto, que podem garantir a vitória do Flamengo.

Por outro lado, Luis Filho apontou que o Internacional irá entrar em campo de uma forma bem cautelosa, em busca de neutralizar a pressão adversária. Determinado cenário pode dificultar o jogo do Rubro-Negro. Contudo, a estratégia apresentará momentos de ineficiência.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante estratégica. A vitória poderá ser construída por detalhes. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o duelo inicial das oitavas de final da Libertadores.