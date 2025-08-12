Torcedores repercutem novo reforço do Fluminense: ‘Jogue bola’
Fluminense acertou recentemente a chegada de dois reforços
O Fluminense acertou a contratação de mais um reforço para a temporada: o atacante Santiago Moreno. O colombiano, que era do Portland Timbers vai assinar com o Tricolor até 2029. A chegada do novo jogador repercutiu nas redes sociais.
Esta foi a segunda contratação do clube carioca nesta janela. Torcedores do clube carioca se mostraram animados com a chegada do atleta. O meia-atacante Lucho Acosta foi anunciado na última semana e já integra o elenco, estando regularizado jogar. O cenário animou os torcedores do Tricolor, veja a repercussão abaixo:
Carreira de Santiago Moreno
Santi Moreno nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, e atua principalmente pela ponta direita. Na carreira, foi revelado pelo América de Cali, onde disputou 57 partidas, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Desde que chegou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, entrou em campo 145 vezes, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 29 assistências.
Na atual temporada pelo time americano, são 22 jogos, 4 gols e 5 assistências, somando 1.706 minutos em campo pela MLS. Em 2022, Santi Moreno foi convocado para Seleção da Colômbia e disputou duas partidas.
