Lenda da Seleção Brasileira crava Neymar melhor que Messi: ‘Mais jogador’

Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970, Gérson, o Canhotinha de Ouro, colocou o astro Neymar acima de Lionel Messi no quesito talento no futebol. Durante um programa na Super Rádio Tupi, o ex-jogador afirmou que considera o brasileiro ‘muito mais jogador' que o camisa 10 argentino.

Gérson também falou sobre as condições de Neymar para disputar a próxima Copa do Mundo, no próximo ano. O Canhotinha de Ouro acredita que o jogador não estará 100% fisicamente, mas reforçou que ainda assim continuará à frente dos demais companheiros de seleção.

- O Neymar é muito mais jogador que o Messi. Muito mesmo. Se tiver que escolher, eu quero o Neymar. Ele não vai entrar em forma 100%, também acho que ele não quer, mas tecnicamente ele é muito bom. Com 80%, ele joga melhor que todo mundo da Seleção Brasileira - disse Gérson.

Neymar demorou para recuperar sua melhor versão no futebol brasileiro, após anunciar seu retorno ao Santos. Desde o retorno do Mundial de Clubes, o camisa 10 emplacou uma sequência de jogos pelo Peixe e soma nove participações em gols (seis gols e três assistências) em 18 partidas.

Um ano após conquistar a Copa do Mundo do Catar, Messi acertou sua transferência para o Inter Miami. O astro argentino é a sensação do campeonato norte-americano com 24 gols e 10 assistências em 31 jogos. A expectativa é de que ambos os craques estejam na lista de convocações de suas seleções para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar vive expectativa para retorno à Seleção Brasileira

As atenções de todos os brasileiros já estão voltadas para a próxima convocação da Seleção Brasileira. Com a classificação assegurada para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti contará com dois meses de preparação até a próxima Data Fifa, em setembro. Nesse sentido, a mídia internacional especializada questionou a presença de Neymar na próxima lista.

O treinador poderá intensificar os trabalhos e fazer os últimos ajustes visando os confrontos finais das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, com 25 pontos em 16 partidas. O Brasil está empatado em número de pontos com o Equador, segundo colocado, e a dez pontos da líder Argentina. A campanha até o momento soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 21 gols marcados e 16 sofridos.

Com tempo e tranquilidade para observações, Ancelotti pretende testar novos nomes e consolidar o desempenho da equipe rumo ao Mundial. Segundo o jornal espanhol "As", um dos atletas que chamam a atenção do treinador é Neymar, destaque nos últimos jogos com a camisa do Santos. O camisa 10 ficou de fora da primeira convocação sob o comando do italiano devido a lesões que ainda exigiam cuidados.

A Seleção volta a campo no dia 4 de setembro, quando enfrenta o Chile no Maracanã. Cinco dias depois, em 9 de setembro, visita a Bolívia, em partida marcada na cidade de El Alto.