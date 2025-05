Rivaldo dá forte declaração sobre situação de Dudu no Cruzeiro

Ídolo da Seleção Brasileira e com passagens pelo Cruzeiro, Rivaldo comentou sobre a situação vivida por Dudu, contratado para ser uma das principais estrelas da equipe neste ano. O atacante segue sem ser utilizado após demonstrar insatisfação e se queixar da condição de reserva nas partidas do Brasileirão e da Sul-Americana.

Para Rivaldo a pressão em torno do camisa 7 é natural diante do seu histórico, mas o retorno ao protagonismo que conquistou no Palmeiras depende apenas dele.

- São coisas que acontecem no futebol. Quando um jogador como o Dudu chega a um clube, especialmente depois do que ele fez no Palmeiras, é natural que haja expectativa. No Palmeiras, ele sempre foi titular, um jogador de referência, um ídolo por tudo que conquistou e fez em campo - disse Rivaldo.

Ao comentar a insatisfação de Dudu com a falta de oportunidades, Rivaldo afirmou que, embora o atacante seja um nome conhecido no futebol, precisa provar no presente que ainda tem condições de ser titular.

- Ele quer jogar. E quando o jogador tem esse desejo, ainda mais alguém como o Dudu, que é conhecido por tudo que fez, é natural que queira estar em campo. Mas não sei exatamente como ele está fisicamente, como está nos treinamentos. Às vezes, o atleta quer jogar, mas não pode ter a oportunidade de jogar só pelo que fez no passado. Tem que jogar pelo que está fazendo no presente - afirmou Rivaldo.

Dudu deve deixar o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

- É difícil para o jogador assimilar isso, mas acontece muito. Às vezes o jogador não entende, precisa de tempo para entender a situação. Tem que esperar o momento certo para voltar a ser aquele grande Dudu que todo mundo conhece, que a gente sabe do que é capaz - relatou.

O ex-camisa 10 também destacou a responsabilidade de Leonardo Jardim, técnico da Raposa, em fazer as escolhas técnicas para as partidas do clube mineiro.

- O jogador precisa estar sempre nas melhores condições físicas e técnicas para render dentro de campo. Às vezes, o jogador tem muita moral — e entendo a moral que o Dudu tem —, mas pode não estar bem fisicamente ainda. E tem outros jogadores que, mesmo com menos nome, estão melhor no momento. E aí o treinador precisa optar. O Dudu tem que treinar, se dedicar e voltar a ser o grande atleta que sempre foi. Porque ele é um grande jogador e torço muito por ele. Espero que consiga voltar a jogar aquele futebol que apresentava antes. Ele ainda tem idade, pode jogar muito ainda pelo Cruzeiro - completou.