Rivaldo avalia atitude de Tite com Corinthians: ‘Poderia se prejudicar’

O técnico Tite, que estava apalavrado para retornar ao Corinthians, desistiu da proposta após uma crise de ansiedade vivida momentos antes de ir a São Paulo e assinar o contrato com o clube. Rivaldo demonstrou apoio ao multicampeão pelo Timão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É uma decisão acertada, acho que só ele sabe o que está passando neste momento. O que resta é a gente apoiar e esperar a recuperação dele. Tite é um grande treinador, se ele acertasse o contrato ainda com esses sintomas ele poderia se prejudicar. Se não se encontra bem, fez certo em esperar um pouco, o melhor a se fazer neste momento é parar e olhar pra saúde mental - avaliou Rivaldo.

➡️ Cristiano Ronaldo recebe convite especial do consórcio do Maracanã

Tite e Corinthians mais uma vez não conseguiram finalizar a negociação para que o treinador campeão do Mundial de Clubes em 2012 retornasse ao Parque São Jorge. A alegação é que ele fará uma pausa na carreira para tratar da saúde mental após uma crise de ansiedade no dia em que assinaria o contrato com o Corinthians. Rivaldo apontou que a atitude de não assinar foi correta

continua após a publicidade

- Ele já teve momentos com muita pressão em duas Copas do Mundo, sempre trabalhando em grandes clubes onde a exigência é em alto nível a todo momento. Acho que se ele não se encontra bem, ele precisa olhar para si e cuidar da saúde para mais pra frente voltar 100%. A atitude dele foi acertada.”

Rivaldo contou durante a entrevista que nunca passou por problemas emocionais durante a carreira como jogador de futebol.

- Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas imagino que deve ser difícil a pessoa passar por este momento, que gosta do que faz e não se encontra bem. Deve ser um processo bem difícil, pois a gente precisa estar bem psicologicamente para trabalhar. Deve ser difícil não conseguir desempenhar o que você faz com perfeição por conta de sua saúde. É uma situação bem complicada. O que resta é a gente apoiar e esperar a recuperação dele - finalizou Rivaldo.

continua após a publicidade

Novela Dorival no Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, se encontrou com Dorival em Florianópolis, nesta quarta-feira (23), e apresentou o projeto esportivo. O objetivo é fechar negócio ainda nesta quinta-feira (24).

O ex-treinador da Seleção Brasileira gostou do projeto esportivo que ouviu da diretoria do Timão. O contrato oferecido tem duração até o final de 2026, quando se encerra a gestão de Augusto Melo na presidência do Corinthians.

O salário inicialmente apresentado supera o que Ramón Díaz e sua comissão recebiam no Corinthians. Dorival Júnior também solucionou o impasse contratual que poderia impedir sua chegada ao clube. Há uma divergência salarial entre as partes, conforme noticiado pelo 'Meu Timão', mas, internamente, o discurso ainda é otimista quanto à contratação do treinador.