Rizek não descarta Dorival mas aponta outro nome para assumir o Corinthians

A procura do Corinthians por um técnico segue a todo vapor. A mais próximo de assumir o cargo é Dorival Jr, que acabou de ser demitido da Seleção Brasileira. Para André Rizek, a escolha por Dorival é "bola de segurança", mas o comentarista apostaria em outro nome mais ousado.

- Dorival é bola de segurança e melhoraria esse time do Corinthians. Mas sou entusiasta da loucura. Diniz traria algo que o clube não tem há algum tempo: fome, correr risco, jogar com paixão. Óbvio que é mais arriscado. Mas quando dá certo... é muito mais legal também - disse Rizek.

Diniz no Corinthians?

Fernando Diniz conquistou seu principal título em 2023, ao comandar o Fluminense na campanha do inédito título da Copa Libertadores da América. Também venceu a Recopa Sul-Americana em 2024. Antes disso, teve passagens marcantes por clubes como Audax, onde chegou à final do Campeonato Paulista de 2016, São Paulo, Santos e Vasco. Além de sua carreira em clubes, Diniz também teve uma passagem como técnico interino da Seleção Brasileira em 2023, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Seu estilo de jogo, conhecido como "Dinizismo", é caracterizado pela valorização da posse de bola, construção de jogadas desde a defesa e constante movimentação dos jogadores. Essa abordagem tática lhe rendeu reconhecimento, sendo eleito o Treinador Sul-Americano do Ano em 2023 pelo jornal El País e o quinto melhor técnico do mundo pela IFFHS no mesmo ano.

Novela Dorival

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, se encontrou com Dorival em Florianópolis, nesta quarta-feira (23), e apresentou o projeto esportivo. O objetivo é fechar negócio ainda nesta quinta-feira (24).

O ex-treinador da Seleção Brasileira gostou do projeto esportivo que ouviu da diretoria do Timão. O contrato oferecido tem duração até o final de 2026, quando se encerra a gestão de Augusto Melo na presidência do Corinthians.

O salário inicialmente apresentado supera o que Ramón Díaz e sua comissão recebiam no Corinthians. Dorival Júnior também solucionou o impasse contratual que poderia impedir sua chegada ao clube. Há uma divergência salarial entre as partes, conforme noticiado pelo 'Meu Timão', mas, internamente, o discurso ainda é otimista quanto à contratação do treinador.