Cicinho faz alerta para o Flamengo na Libertadores: 'Não é normal'

O Flamengo entra em campo pela Libertadores, nesta quarta-feira (22), em busca de uma vaga na semifinal do torneio. Cicinho, ex-Seleção Brasileira e campeão do torneio pelo São Paulo, fez um alerta para o Rubro-Negro.

Durante o programa "Donos da bola", na Band, Cicinho apontou que o desempenho do Flamengo na Libertadoes é preocupante. Ele destacou negativamente os jogos do Rubro-Negro fora do Maracanã.

- O Flamengo tem que ter tirado lições. A dificuldade que o Flamengo encontrou nessa Libertadorees, com o time que tem, não é normal. Era para ter passado do seu grupo em primeiro lugar com facilidade. Não havia necessidade de ter sofrido como sofreu - começou Cicinho.

- O Flamengo tem tido dificuldade de administrar seu resultado. Em casa, faz grandes jogos, mas fora de casa tem essa dificuldade. Se o primeiro jogo fosse lá, e o segundo aqui, eu daria como classificado, mas jogando o segundo fora de casa, tenho minhas dúvidas - completou o ex-jogador.

Nesta quarta-feira (22), a bola rola às 21h30 para Flamengo x Racing nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã, com mando do Rubro-Negro, e o segundo, com mando do time argentino, será disputado no El Cilindro.

Libertadores: Flamengo recebe Racing no Maracanã em jogo mais importante do ano

Após uma fase de grupos para lá de conturbada, o Flamengo eliminou Internacional e Estudiantes nas oitavas e quartas de final da Libertadores, respectivamente. Contra o time argentino, aliás, a classificação contou com momentos de tensão. Afinal, a vaga foi confirmada na disputa de pênaltis, em que o goleiro Rossi, com duas defesas, foi o herói.

Para o confronto desta quarta-feira, Arrascaeta e Pedro são as principais esperanças de gols do Flamengo na Libertadores. A dupla vive grande fase no time carioca. No final de semana, quando o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2, o meia e o atacante foram os dois grandes destaques.

Em contrapartida, o técnico Filipe Luís tem um problema para esse confronto. Léo Ortiz deixou o último jogo com dores na perna direita e teve uma lesão constatada. O zagueiro, no entanto, fez um processo intenso de recuperação, e pode ser surpresa na lista de relacionados. Já Cebolinha, também no departamento médico, está descartado da partida.