Galvão se derrete por jogador 'discreto' do Flamengo: 'Impressionante'

Galvão Bueno rasgou elogios a um jogador pouco comentado do time titular do Flamengo. Enquanto as manchetes guardam espaço para Arrascaeta, Pedro e Cia, o narrador e apresentador destacou o desempenho do goleiro Rossi.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o narrador analisou o primeiro gol do Flamengo na vitória contra o Palmeiras. Para Galvão, o destaque não vai para o giro de Pedro, ou finalização de Arrascaeta, e sim para o lançamento, ou pré assistência, de Rossi.

- Eu quero dizer o seguinte: Isso só é possível ao Flamengo, e não é a primeira vez que isso acontece, poque o Flamengo tem um goleiro que bota a bola onde quer. Ele inicia o contra-ataque da área. É impressionante o que faz o Rossi - analisou Galvão Bueno.

Galvão Bueno elogiou Rossi, goleiro do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Veja o lance iniciado pelo goleiro

Rossi tem 'boas lembranças' contra o Racing, adversário do Flamengo na Libertadores

O Flamengo encara o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, o goleiro Rossi tem boas lembranças contra os compatriotas. O argentino, além de relembrar o último confronto contra a "La Academia", projetou o primeiro duelo entre as equipes.

— Posso falar que em 2022, quando a gente se enfrentou com o Boca na Copa da Liga, os eliminamos nas semifinais, nos pênaltis, então minha última lembrança contra eles foi boa. Acho que vai ser um jogo muito difícil, muito disputado, e todo mundo tem que acreditar no trabalho que fazemos no dia a dia — iniciou Rossi, do Flamengo, em entrevista à "Espn".

— Sempre falo a mesma coisa: jogo da Libertadores é sempre muito difícil, ainda mais em uma semifinal. Existe a possibilidade de estarmos a dois jogos de jogar um final defendendo o Flamengo e isso é importante demais. O Racing é um clube grande da Argentina, muito forte no estádio deles — completou o goleiro do Flamengo.