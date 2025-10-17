Bruxaria musical: Ronaldinho Gaúcho lança álbum de funk, rap e trap; confira

O “rei dos rolês aleatórios” ataca novamente, e desta vez, com uma parceria que promete movimentar o universo da música. Nesta sexta-feira (17), Ronaldinho Gaúcho anunciou o lançamento de seu primeiro álbum musical, intitulado de: Bruxaria 051. Com assinatura dos grupos Tropa do Bruxo, Rap In Cena e Analogic Records, o projeto de 22 faixas une ritmos como trap, rap e funk.

continua após a publicidade

➡️Odete Roitman morreu? Ronaldinho Gaúcho ‘desvenda’ mistério em rolê aleatório

O título do novo álbum faz referência ao apelido de “Bruxo”, que o astro mundial recebeu após sua aposentadoria, e o código “051” representa o DDD do Rio Grande do Sul, seu estado de origem. Ronaldinho anunciou o lançamento do novo projeto em suas redes sociais. Confira abaixo.

Na contracapa do disco, Ronaldinho prestou uma homenagem ao Grêmio, clube que o revelou ao futebol. Ao lado de seu irmão, Assis, o astro mundial posou para uma foto no antigo Estádio Olímpico.

continua após a publicidade

O novo álbum conta com participações especiais como MC Hariel, Dexter, MC Kadu, Leozinho da ZS, entre outros grandes nomes do cenário nacional. Além disso, Ronaldinho convidou mais de 40 artistas gaúchos para integrar o projeto, buscando valorizar e dar visibilidade a músicos locais.

O projeto marca mais uma etapa da parceria entre Rap In Cena e Tropa do Bruxo, grupo musical liderado por Ronaldinho. Nesta sexta-feira (17), “Bruxaria 051” chegou às plataformas digitais. Ronaldinho mantém uma relação próxima com a música. Além do projeto Tropa do Bruxo, focado em trap, o craque acumula mais de 80 composições gravadas por grandes artistas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de Ronaldinho Gaúcho, outros jogadores também se aventuraram no ramo musical; confira

Música e futebol sempre andaram lado a lado no Brasil. O astro da MPB, Jorge Ben Jor, é um dos artistas que, sempre que possível, fazia referências ao Flamengo, seu clube do coração. No entanto, o cenário mudou e agora, são os jogadores que se aventuram dentro dos estúdios.

Grandes nomes do futebol nacional se arriscaram no ramo musical. Recentemente, o holandês Memphis Depay lançou diversas músicas nas principais plataformas musicais, incluindo o seu próprio álbum, intitulado de: Heavy Stepper. Desde que chegou ao Corinthians, o atacante fez uma colaboração em uma das músicas do MC Hariel, corintiano e um dos mais estourados da atualidade.

Além dele, Gabigol, ou simplesmente “Lil Gabi”, nome artístico adotado pelo jogador, participou do lançamento de três músicas. Desde 2021, os hits “Sei lá”, “O que você quer de mim?” e “Mais uma estrela” contaram com a participação do jogador.

➡️ ‘Quem matou Odete Roitman?’: Corinthians promove ação contra feminicídio