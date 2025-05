Neymar volta e reacende expectativa por convocação de Ancelotti

Neymar retornou aos gramados nesta quinta-feira (23), após 36 dias afastado por lesão, e quase mudou o rumo da partida do Santos contra o CRB, pela Copa do Brasil, mesmo com a derrota nos pênaltis. O atacante entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo, criou chances claras de gol e demonstrou estar recuperado fisicamente. A atuação reacende as especulações sobre sua presença na primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, marcada para a próxima segunda-feira (26).

A última vez que Neymar havia atuado foi em 16 de abril, contra o Atlético-MG, quando sofreu a segunda lesão muscular desde que retornou ao Santos. Mesmo com pouco tempo em campo, foi protagonista. E, por pouco, não fez a diferença para o Alvinegro Praiano.

Aos 21 minutos, deu um passe de trivela para Souza, que parou no goleiro Matheus Albino. Um minuto depois, cobrou escanteio na cabeça de Thaciano, que obrigou nova defesa. Aos 29, participou da jogada com Souza que terminou em chute de Bontempo, novamente parado por Albino. Aos 42, quase marcou com chute colocado, defendido com a ponta dos dedos. Ainda nos acréscimos, em cobrança de falta, criou mais uma oportunidade para o ataque santista. Nos pênaltis, esbanjou categoria, deslocando o goleiro com tranquilidade.

— Eu sei que, comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Em 20 e 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está, e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação — declarou o camisa 10 em entrevista na saída do gramado.

Neymar esteve na última lista da Seleção, mas foi cortado por lesão. Agora, recuperado, é forte candidato a integrar os 23 nomes da lista de Ancelotti para os compromissos contra Equador e Paraguai, em 5 e 10 de junho, respectivamente, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O Santos volta a campo neste domingo (26), às 18h30, contra o Vitória, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.