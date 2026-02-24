Galvão Bueno é sincero e dá 'dica' a nova safra de narradores: 'Não precisa'

Galvão Bueno falou sobre o futuro da comunicação esportiva brasileira. Aos 75 anos, o icônico narrador se prepara para mais uma Copa do Mundo. Desta vez, ele vai trabalhar pelo SBT na cobertura da 23ª edição do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Cidade mexicana usará cães-robôs na Copa do Mundo

Durante uma entrevista ao site "Uol Esporte", o comunicador elogiou a atual safra de narradores. Ao realizar o comentário, Galvão citou nomes como André Henning e Luiz Carlos Jr. Contudo, ele fez uma pequena observação sobre detalhes das narrações.

— Mudou. Temos ótimos narradores. Eu, quando garoto, ouvia Geraldo José de Almeida, Walter Abrahão, Peirão de Castro... Depois ficamos com 3 grandes nomes: eu, Luciano do Valle e Silvio Luiz. Me orgulho muito. E agora tem uma nova fase. A Globo sempre teve ótimos narradores, o Cléber Machado, o Luis Roberto — iniciou o narrador, antes de completar.

continua após a publicidade

— O Tiago Leifert traz uma comunicação diferente com essa gente jovem. O André Henning, Luiz Carlos Jr… Eu não queria falar nomes, porque são tantos. Eu só acho que, às vezes, estão gritando demais. Não precisa berrar tanto. Isso me incomoda um pouco, mas cada um tem seu estilo — concluiu.

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Galvão Bueno no SBT

Em uma nova fase da carreira, o narrador inicia um novo programa no SBT a partir do dia 2 de março. A atração "Galvão FC", será novo programa comandado por Galvão Bueno, que chega à emissora com um time de grandes nomes do esporte e do entretenimento em um formato com plateia.

A atração contará com a presença fixa do pentacampeão mundial Vampeta, dos jornalistas Mauro Naves e Mauro Beting, além da presença musical da banda Los Buenos, liderada por Marcelo Marrom, que levará irreverência e descontração ao projeto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas