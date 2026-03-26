Rivais reagem à provável venda da SAF do Vasco: 'Já me iludi'

O Vasco pode vender sua SAF para um grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia. As partes já encaminharam um acordo com valores superiores a R$ 2 bilhões. Nas redes sociais, muitos torcedores rivais reagiram ao provável acerto.

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O negócio para a venda do Vasco ainda passa por ajustes finais antes de ser submetido aos conselhos do clube para aprovação. Neste momento, as tratativas se concentram na definição do cronograma de investimentos e na adequação às regras de fair play financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Nas redes sociais, torcedores rivais do Vasco comentaram sobre a provável venda da SAF. Alguns debocharam, principalmente pela prévia experiência do Cruz-Maltino com a 777, mas teve quem apontasse como um negócio. Veja os comentários abaixo:

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Pedrinho durante partida entre Vasco e Atlético-MG (Foto: Rodney Costa/ZIMEL PRESS)

Veja reação dos rivais

Situação da SAF do Vasco

A estratégia é alinhar todos os pontos regulatórios previamente, evitando entraves na etapa decisiva e permitindo eventuais ajustes às normas vigentes.

Desde a saída da 777 em 2024, a divisão acionária da SAF do Vasco está fragmentada. O clube associativo detém 30%, enquanto 31% pertencem à 777 Partners, adquiridos desde 2022. Os outros 39% estão sob controle do Vasco por decisão judicial, mas seguem em disputa na arbitragem. A fatia ligada à A-CAP, que integra o chamado "espólio" da 777, está incluída no valor da negociação, e não é vista como obstáculo pelas partes.

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Apesar da cautela institucional, o Vasco demonstra otimismo com o desfecho. Após o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho destacou a importância do movimento para o futuro da equipe.

- Nosso objetivo é estruturar o clube de forma duradoura, fortalecendo seus setores, melhorando contratações e ampliando investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não posso afirmar se isso acontecerá em uma semana, um mês ou um ano, para não gerar expectativas - afirmou.

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