Irmã de multicampeão pelo Botafogo morre aos 32 anos

Adryene estava internada com suspeita de câncer

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
17:09
Publicação de Adryelson, ex-Botafogo, em sua rede social
imagem cameraAdryelson e sua irmã Adryene (Foto: Reprodução)
Na madrugada desta terça-feira (25), em Floriano, no Piauí, morreu Adryene Ananda Lima Silva, irmã de Adryelson, ex-jogador do Botafogo, atualmente no Al Wasl. Ela estava internada há alguns dias com quadro de saúde ainda em investigação

De acordo com o portal "Alô Piauí", o diagnóstico inicial apontava para um câncer, com suspeita de leucemia, mas não houve confirmação. Adryene tinha 32 anos, era enfermeira e deixou um filho.

Nas redes sociais, o jogador multicampeão pelo Alvinegro publicou três fotos com a irmã. Uma após o título da Libertadores e outras dela com Oliver, filho bebê. Veja abaixo.

— Te amarei até o último dia da minha vida. Obrigado por tudo Nem, que Deus, mamãe Bibi, e nosso Chico da Usina te receba de braços abertos. Cuida da gente aí de cima. Irei lutar até o último suspiro pela nossa família como sempre me pediu, jamais esquecerei do seu último sorriso falando que estava bem para poder me alegrar e passar força para você. Te amo te amo te amo, Nem ❤️ — escreveu Adryelson.

— O Oliver vai crescer sabendo o quão você amava e perguntava todos os dias por ele e irei sempre mostrar para ele esse seu sorriso maravilhoso que encantou todo mundo. Te amo. — completou o zagueiro.

Adryene, irmã de Adryelson, ex-Botafogo, com o filho Oliver
Adryene, irmã de Adryelson, com o filho Oliver (foto: Reprodução)

