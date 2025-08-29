Europeus reagem a chegada de John a Premier League: ‘Sinceramente’
Ex-Botafogo chega ao Nottigham Forest nesta janela de transferências
O Botafogo acertou a venda do goleiro John para o Nottingham Forest, da Inglaterra, nesta sexta-feira (29). A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!. Nas redes sociais, europeus reagiram a chegada do goleiro brasileiro a Premier League.
As interações sobre o assunto foram diversas. Em grande maioria, os torcedores do Nottingham Forest mostraram confiança com a chegada de John como novo reforço. Teve também, quem se mostrou supreso com a chegada de um novo brasileiro a Premier League. Veja abaixo:
Tradução: "Sinceramente, quantos brasileiros podemos ter no elenco? Bem-vindo Jhon".
Tradução: "Mais um Jhon".
Tradução: "Ótima contratação para #NFFC ! O exame médico de Jhon Victor está marcado para este fim de semana. Tempos emocionantes pela frente!"
Tradução: "Alerta de transferência. Forest assinou com John Victor do Botafogo. Ele é um goleiro brasileiro".
Tradução: "John Victor deveria ter ido para o Tottenham".
Saída de John
O goleiro já havia sido alvo de proposta do West Ham, também da Inglaterra, na atual janela, como clara atenção e holofotes da Premier League. Internamente, na SAF, já era esperado que uma oferta à altura chegaria após o recuo dos Hammers no início do mês.
Pensando nisso, o Botafogo foi ao marcado e contratou o goleiro Neto, que estava no Bournemouth. John e seu estafe comunicaram o desejo de aceitar a oferta do futebol europeu.
Isso, no entanto, contraria mensagem publicada pelo próprio goleiro após a queda da negociação com o West Ham. Na ocasião, John disse que, junto à família, pensou e optou por "ficar em casa" para realizar novos sonhos com o Botafogo. 22 dias depois, ele aceitou a oferta do Nottingham.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, John deixa o Botafogo com 89 jogos. No Nottingham Forest, ele irá reencontrar Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, companheiros no Glorioso até o mês de julho.
