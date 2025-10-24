Denilson analisa cenário do Palmeiras na Libertadores e liga alerta: 'Sabem da dificuldade'

O Palmeiras não suportou a pressão da LDU e acabou perdendo o primeiro jogo das semifinais da Libertadores por 3 a 0, jogando na altitude de Quito. Após a partida, o comentarista e ex-jogador, Denilson analisou a postura do Verdão nos primeiros 90 minutos e comentou sobre a qualidade da equipe equatoriana.

Na visão do comentarista, o Palmeiras esteve muito longe daquele time competitivo que os torcedores acostumaram a ver. Segundo Denílson, a LDU entendeu que precisava construir o resultado nos primeiros 90 minutos e entrou muito bem preparada para cumprir seus objetivos.

- O time estava muito longe do que a gente acompanhou nesses últimos meses do Palmeiras. Faltou um Palmeiras competitivo, dominando o adversário, fazendo um jogo de construção. A LDU estava muito bem preparada fisicamente, o fator altitude conta, mas acho que não é um diferencial, é um time que sabe jogar, bem postado em campo. O Vitor Roque junto com o Flaco López, por exemplo, estavam encaixotados entre os volantes e a linha de defesa da LDU - disse, antes de completar.

- Desde o primeiro momento, a LDU soube colocar intensidade no jogo, eles entenderam que fazer o resultado nesse primeiro jogo era super importante, porque eles conhecem o Palmeiras e sabem da dificuldade de jogar aqui em São Paulo. Foi um 3 a 0 construído muito rápido, ainda no primeiro tempo, não deram oportunidades para o Palmeiras e fizeram um jogo espetacular. O Palmeiras tentou ficar um pouquinho mais com a bola por cinco ou seis minutos, mas a LDU dominou as ações rapidamente e fez um primeiro avassalador. A LDU amassou o Palmeiras - concluiu Denilson, comentarista da Globo.

Com o resultado negativo no jogo de ida, o Palmeiras precisa construir uma vitória por quatro gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. O segundo confronto entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

Como foi LDU x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Flaco Lopez em ação em LDU X Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.