Abel acredita na força do Allianz para virada do Palmeiras em busca da vaga na Libertadores

"O Palmeiras é o time a virada...", definitivamente é a música que a torcida mais tem cantado nos últimos jogos do time comandado por Abel Ferreira. E, na próxima quinta-feira (29), no Allianz Parque, contra a LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, a equipe paulista terá que colocar essa letra em prática se quiser avançar à decisão da Libertadores.

A derrota por 3 a 0 em Quito, no Equador, deu um banho de água fria no time, que fez uma apresentação fraca e sofreu todos os gols nesta etapa. No entanto, o treinador português acredita que no Allianz Parque a situação será diferente. Longe da altitude e com o apoio da torcida, Abel Ferreira acredita que "90 minutos é muito tempo" para que o Palmeiras tenha uma reação.

– Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há alguém que pode reverter um resultado como este, somos nós – afirmou o português.

Apesar do duro golpe no Equador, o Palmeiras é um time que não costuma mesmo desistir antes do apito final do árbitro, e vai usar todas as suas forças para chegar a mais uma final de Libertadores e se manter vivo na briga pelo tetracampeonato do torneio continental.

– 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho para dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez três gols. Não é pacto. Eu acredito que é possível, na nossa casa, basta olhar para os últimos resultados que tivemos no Allianz Parque - completou Abel Ferreira.

Jogo de volta entre Palmeiras x LDU

Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, o time estará eliminado.

