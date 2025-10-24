menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Internautas apontam erro grave de arbitragem em LDU x Palmeiras: 'Inacreditável'

Duelo foi marcado por algumas polêmicas de arbitragem

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
11:20
Giay em LDU x Palmeiras
imagem cameraGiay em LDU x Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bryan Ramírez, atacante da LDU, foi cobrado por internautas por uma expulsão decorrente de uma agressão em Giay, lateral do Palmeiras. No lance, o jogador recebeu apenas um cartão amarelo, mas posteriormente, nos minutos finais da partida, foi expulso por cometer outra falta em Giay.

O VAR chamou o juiz para revisão no monitor. Após a análise, Bryan Ramírez recebeu o vermelho direto por uma entrada temerária no tornozelo de Giay.

Ficha técnica LDU 3 x 0 Palmeiras:
🟨 Cartões amarelos: Gruezo, Alzugaray, Ramírez, Quiñonez (LDU); Flaco López (PAL);
🔴 Cartão vermelho: Ramírez;
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);
🏁 VAR: Héctor Paletta (ARG).

Como foi LDU x Palmeiras?

Com extrema intensidade, a equipe da LDU liderada pelo brasileiro Tiago Nunes foi completamente superior ao Palmeiras no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). Os equatorianos marcaram três gols no primeiro tempo e controlaram a segunda etapa da partida.

Esta é a primeira derrota do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Antes, o clube havia conquistado nove vitórias em dez partidas disputadas.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, o time estará eliminado.

+ Saiba mais na matéria de Vitor Palhares.

Jogadores do Palmeiras lamentam resultado contra a LDU (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
