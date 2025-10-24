Internautas apontam erro grave de arbitragem em LDU x Palmeiras: 'Inacreditável'
Duelo foi marcado por algumas polêmicas de arbitragem
- Matéria
- Mais Notícias
Bryan Ramírez, atacante da LDU, foi cobrado por internautas por uma expulsão decorrente de uma agressão em Giay, lateral do Palmeiras. No lance, o jogador recebeu apenas um cartão amarelo, mas posteriormente, nos minutos finais da partida, foi expulso por cometer outra falta em Giay.
Leitura labial revela diálogo de Pedro, Filipe Luís e médico do Flamengo
Fora de Campo
Souza questiona declaração de Piquerez após Palmeiras x LDU: ‘Não tem’
Fora de Campo
Facincani perde a paciência com titular do Palmeiras após derrota: ‘Todo jogo’
Fora de Campo
O VAR chamou o juiz para revisão no monitor. Após a análise, Bryan Ramírez recebeu o vermelho direto por uma entrada temerária no tornozelo de Giay.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Ficha técnica LDU 3 x 0 Palmeiras:
🟨 Cartões amarelos: Gruezo, Alzugaray, Ramírez, Quiñonez (LDU); Flaco López (PAL);
🔴 Cartão vermelho: Ramírez;
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);
🏁 VAR: Héctor Paletta (ARG).
Como foi LDU x Palmeiras?
Com extrema intensidade, a equipe da LDU liderada pelo brasileiro Tiago Nunes foi completamente superior ao Palmeiras no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). Os equatorianos marcaram três gols no primeiro tempo e controlaram a segunda etapa da partida.
Esta é a primeira derrota do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Antes, o clube havia conquistado nove vitórias em dez partidas disputadas.
O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, o time estará eliminado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias