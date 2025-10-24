Volante sente desconforto, e Palmeiras deve ter novo desfalque contra o Cruzeiro

Aníbal Moreno possui problema na paturrilha e vira dúvida para o Palmeiras no duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, terá pouco mais de 48 horas para se recuperar na Academia de Futebol para estar à disposição da comissão técnica no próximo domingo (26).

Apesar de viajar com o restante do elenco alviverde a Quito para enfrentar a LDU, o volante argentino permaneceu os 90 minutos no banco de reservas e viu Emi Martínez assumiur sua vaga na equipe titular. Após a derrota por 3 a 0, Abel Ferreira afirmou não ter usado o camisa 5 devido a problemas físicos.

Aníbal Moreno passará por reavaliação física assim que retornar ao Brasil com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para que seja determinada a gravidade do problema. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

— Em relação ao Emiliano (Martínez) e Aníbal (Moreno): o Aníbal estava no banco, mas lesionado. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Viemos com 24 jogadores (para o duelo com a LDU), com três goleiros, e não podíamos utilizar ele hoje — disse Abel Ferreira, em resposta durante entrevista coletiva no Equador.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e LDU, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Além de Aníbal Moreno, Abel Ferreira não poderá contar com o jovem Allan no fim de semana. O meia recebeu dois jogos de suspensão por acertar uma cotovelada em Samuel Xavier, na partida contra o Fluminense. Já cumpriu o primeiro gancho, mas ficará fora do duelo entre o líder e o terceiro colocado do Brasileirão.

O Palmeiras encara o Cruzeiro neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, recebe a LDU, também em casa, mas com a missão de reverter desvantagem de três gols para avançar à decisão da Libertadores.