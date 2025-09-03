Rivais reagem à contratação surpresa do Botafogo: ‘Não tenho advogado’

Uma contratação do Botafogo pegou os próprios torcedores desprevenidos no final desta terça-feira (2), dia que se encerrou a janela de transferências no Brasil. Os rivais, então, ficaram enlouquecidos com a movimentação surpresa do clube.

A contratação do Botafogo deixou muitos rivais do clube aborrecidos. Muitos alegaram falta de FairPlay financeiro e levantaram suspeitas da movimentação entre John Textor e Marinakis, dono do clube inglês. Veja abaixo.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com a contratação do Botafogo

A volta do lateral

Não deu nem tempo de o torcedor do Botafogo sentir saudades de Cuiabano: um dia após ser anunciado pelo inglês Nottingham Forest, o lateral foi emprestado de volta ao Alvinegro. O atleta polivalente ficará no clube carioca até o final de 2025, conforme noticiado por Thiago Franklin e confirmado pelo Lance! nesta terça-feira (2).

Botafogo e Nottingham Forest estreitaram relações nas últimas janelas de transferências: o Alvinegro já havia negociado o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus com os ingleses. Cuiabano, porém, só deve reencontrar os ex-companheiros no próximo ano. A parceria é proveniente da aproximação entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, gestor do clube bicampeão da Champions League.

Em texto de despedida publicado nas redes sociais, Cuiabano disse que gostaria de voltar ao Botafogo, mas o torcedor não esperava que o retorno fosse acontecer tão rápido.