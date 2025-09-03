Marcos Leonardo e São Paulo foi uma das novelas mais midiáticas dos últimos anos nas janelas de transferências do futebol brasileiro. Depois do desfecho frustrado com o Tricolor Paulista, alguns torcedores mandaram um recado para o atacante.

A novela envolvendo Marcos Leonardo não teve o capítulo desejado pela torcida do São Paulo. Não por culpa do jogador. Até as últimas horas da janela desta terça-feira (2), o Tricolor e o atleta buscavam o acerto. O Al-Hilal, por sua vez, fez jogo duro.

Durante todo o processo, alguns torcedores do Santos, clube que o revelou, ficaram chateados com a situação e se manifestaram nas redes sociais. Os torcedores do Tricolor Paulista também falaram sobre o assunto, mas não ficaram revoltados com o jogador, e sim com a situação. Veja abaixo.

Casamento entre Marcos Leonardo e São Paulo não vai acontecer em 2025 (Foto: Federico Parra/AFP)

Veja recados da web a Marcos Leonardo após não ida para o São Paulo

Bastidores da negociação

O Lance! apurou que o cenário perfeito para o time do Morumbis era um empréstimo até o final do ano. Do lado do Al-Hilal, onde Marcos Leonardo tem contrato até 2029, valores altos estavam sendo pedidos. Após conversas, reuniões e muitas tentativas, as opções se esgotaram. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo com o clube árabe por não ter condições de arcar com os valores propostos pelo Al-Hilal.

O São Paulo fez o que pode e entendia que o desejo de Marcos Leonardo de defender o time era grande. São-paulino desde criança, ele queria jogar a Libertadores e entendia que o São Paulo seria uma chance de voltar ao radar da Seleção Brasileira. O Al-Hilal o deixou fora da inscrição da Liga Saudita, mas o inscreveu na Champions Asiática.

Nas últimas horas, o Tricolor conseguiu anunciar o retorno de Emiliano Rigoni. Porém, o "camisa nove" não foi encontrado a tempo. Marcos Leonardo no São Paulo não acontecerá em 2025.