Rivais enlouquecem com reforço do Vasco: 'Acho que esse ano vai'

O Vasco encaminhou a contratação do colombiano Marino Hinestroza nesta segunda-feira (19) depois de negociação surpreendente. Nas redes sociais, o novo reforço do Cruz-Maltino deixou muitos torcedores rivais enlouquecidos.

Hinestroza é um jogador de 23 anos, que atua pelo lado do campo. No Atlético Nacional, o colombiano começou a se destacar e virou uma das referências da equipe. Como atua preferencialmente pelo lado direito, o atacante vai concorrer com Nuno Moreira e Andrés Gomez no Vasco.

Nas redes sociais, muitos torcedores de outros clubes brasileiros enlouqueceram com a contratação do Vasco. A maioria elogiou o movimento do Cruz-Maltino, que superou a concorrência de adversários com grande poder aquisitivo. Veja a repercussão abaixo:

Marino Hinestroza deve reforçar o Vasco (Foto: Instagram Marino Hinestroza)

Veja reação dos rivais com o novo reforço do Vasco

Negociação com o Cruz-Maltino

Hinestroza chegou a ficar perto de reforçar o Boca Juniors, mas o Vasco ganhou força na disputa e agora lidera a corrida pela contratação de um dos destaques recentes do futebol colombiano. O atacante já havia entrado na mira do Fluminense na última janela de transferências.

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. O grande momento do jogador, no entanto, veio com a camisa do Atlético Nacional. Contratado em meados de 2024, após passagem pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, o atacante soma 84 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências pela equipe colombiana.

No mercado, o Vasco já anunciou duas contratações nesta temporada: o zagueiro Alan Saldivia e o meia Johan Rojas, que estrearam no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, no último domingo (18). Além deles, o clube também está perto de oficializar a chegada do atacante Brenner, da Udinese, que deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

