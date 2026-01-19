Torcedores avaliam estreia de jogador pelo Vasco: 'Passou raspando'

No último domingo (18), o Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. O time de Fernando Diniz contou com a estreia do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, um dos reforços do Cruz-Maltino para a temporada.

continua após a publicidade

➡️ Saldivia e Rojas não mostram credenciais em estreia pelo Vasco

Recém-chegado no Vasco, o atleta estava no Colo-Colo, do Chile e foi comprado por 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões). No embate com o Nova Iguaçu, o atleta não só estreou, mas começou como titular no time de Diniz.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco avaliaram a estreia do uruguaio. Confira alguns comentários sobre a atuação de Saldivia abaixo:

continua após a publicidade

➡️Jornalista detona postura do Bournemouth em negociação com Rayan, do Vasco: 'Erro básico'

Veja comentários dos torcedores do Vasco

Saldivia estreou entre os titulares pelo Vasco. (Foto: Reprodução/X/Vasco)

+Aposte no Campeonato Carioca!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como foi o jogo?

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida em São Januário teve baixo nível técnico e poucas oportunidades claras. O Nova Iguaçu criou as melhores chances do primeiro tempo, ambas com Xandinho, que acertou a trave em uma finalização e, em outra, parou em defesa de Léo Jardim.

continua após a publicidade

O Vasco teve dificuldade para construir jogadas, mostrou pouca criatividade e ouviu as primeiras manifestações de insatisfação das arquibancadas, com Matheus França — que acabou substituído no intervalo — sendo o principal alvo das reclamações. No primeiro tempo, o goleiro Mota, do Nova Iguaçu, não precisou fazer nenhuma defesa com maior grau de dificuldade.

Fernando Diniz promoveu mudanças para o início do segundo tempo, e o Gigante voltou assustando logo de cara. Após cruzamento de Maxime, uma das novidades, David cabeceou e obrigou o goleiro Mota a fazer grande defesa aos dois minutos.

Apesar da boa ação ofensiva, o Vasco também sofreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5', a bola sobrou para Sidão na pequena área após bate-rebate, e Léo Jardim saiu abafando para evitar o gol do Nova Iguaçu.

Com mais posse e ocupando o campo adversário, o Vasco buscava, mas não encontrava espaços para infiltrar na área. Andrés Gómez, então, passou a arriscar chutes de média distância: primeiro, levou perigo aos 19', depois aos 35', parando em defesas de Mota em ambas.

Pressionando alto, o Cruz-Maltino viu o Nova Iguaçu conseguir sair jogando e criar boa chance aos 25 minutos. A bola chegou até Lucas Cruz na entrada da área, e Léo Jardim precisou se esticar para defender a finalização do atacante no canto direito. Apesar disso, os visitantes pouco conseguiram criar na segunda etapa. Assim, nada de gols em São Januário.