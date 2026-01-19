Estrangeiros se chocam com chegada de Hinestroza no Vasco: 'Impossível'

Em negociação surpreendente, o Vasco avançou pela contratação de Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O atacante colombiano estava acertado com o Boca Juniors, mas deve acabar jogando pelo Cruz-Maltino. Nas redes sociais, muitos estrangeiros ficaram chocados com a reviravolta na negociação.

Hinestroza é um jogador de 23 anos, que atua pelo lado do campo. No Atlético Nacional, o colombiano começou a se destacar e virou uma das referências da equipe. Como atua preferencialmente pelo lado esquerdo, o atacante vai concorrer com Nuno Moreira no Vasco.

Nas redes sociais, muitos estrangeiros foram pegos de surpresa com a reviravolta na negociação do Boca Juniors com o atacante, que está próximo do Gigante da Colina. Veja abaixo a reação estrangeira com a iminente chegada do jogador de Hinestroza no Vasco:

Hinestroza é um dos destaques do Atlético Nacional e deve reforçar o Vasco (Foto: Dante Fernández/AFP)

Veja reação estrangeira com a negociação

Negociação com o Vasco

Hinestroza chegou a ficar perto de reforçar o clube argentino, mas o Vasco ganhou força na disputa e agora lidera a corrida pela contratação de um dos destaques recentes do futebol colombiano. O atacante já havia entrado na mira do Fluminense na última janela de transferências.

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. O grande momento do jogador, no entanto, veio com a camisa do Atlético Nacional. Contratado em meados de 2024, após passagem pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, o atacante soma 84 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências pela equipe colombiana.

No mercado, o Vasco já anunciou duas contratações nesta temporada: o zagueiro Alan Saldivia e o meia Johan Rojas, que estrearam no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, no último domingo (18). Além deles, o clube também está perto de oficializar a chegada do atacante Brenner, da Udinese, que deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

