Rayan, do Vasco, se junta a Everton Ribeiro e Ganso em projeto

Formado pela base do Vasco e Xodó da torcida, o jovem Rayan, de apenas 19 anos, é o novo padrinho do projeto "Craques do Amanhã". O jogador do Cruz-Maltino se juntou a Paulo Henrique Ganso e Everton Ribeiro, que também apadrinharam a causa.

continua após a publicidade

Cria da barreira do Vasco, o craque comentou um pouco sobre a importância do projeto, afirmando que sabe como o "Craques do Amanhã" pode mudar a vida de centenas de crianças.

➡️Estrangeiros se chocam com chegada de Hinestroza no Vasco: 'Impossível'

- Fazer parte de um projeto como esse sempre foi um grande objetivo. Meus pais são os meus maiores exemplos e sei da importância de referências já que passei praticamente a minha vida toda na barreira. As crianças se inspiram e precisam de bons exemplos. Isso elas encontram no Craque do Amanhã. É uma honra me tornar uma das vozes desse projeto - afirmou Rayan.

continua após a publicidade

O que é o projeto?

O "Craques do Amanhã" é um projeto educacional e socioesportivo que usa o futebol como ferramenta de inclusão social.

Rayan é o novo padrinho do projeto "Craques do Amanhã" (Foto: Divulgação/CraqiesdoAmanhã)

➡️ Saldivia e Rojas não mostram credenciais em estreia pelo Vasco

Rayan está de saída do Vasco?

+Aposte no Campeonato Carioca!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Bournemouth, da Inglaterra, está interessado no atacante vascaíno, e está disposto a pagar uma boa quantia para tê-lo em seu elenco. De acordo com a "ESPN", a proposta da equipe do litoral da Inglaterra é de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), e o Cruz-Maltino teria até três dias para decidir se iria concluir a negociação. Caso se conclua, essa seria a segunda contratação mais cara da história do Bournemouth.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Essa postura do time inglês gerou uma forte crítica do jornalista Fernando Campos, da "Cazé TV". Confira o que ele disse em seu X, antigo Twitter.

"Não adianta o Bournemouth se acertar com o Rayan e não acertar com o Vasco. Ficar jogando na imprensa pra pressionar por venda é um erro básico. O atleta acabou de renovar, a multa aumentou, o Vasco já recusou proposta de 31 milhões de euros fixos e não precisa correr para fazer qualquer negócio. Ou o clube interessado manda uma proposta que agrade ao Vasco da Gama(não é o caso da atual) ou não tem negócio. Tem que ser muito direto o papo. O Bournemouth deu prazo de 3 dias? Ok. Fique sem o jogador. Outras melhores virão naturalmente."