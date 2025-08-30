Rivais comemoram saída de dois jogadores do Botafogo: ‘Vamos levar’

O lateral-esquerdo Cuiabano, do Glorioso, tem negociação encaminhada para, assim como o goleiro John, defender o Nottingham Forest na Premier League. Assim que a informação começou a circular nas redes sociais, os rivais do Botafogo comemoraram muito.

Os dois atletas são muito importantes para o Glorioso. Campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, eles ainda tinham papel importante no elenco de 2025. Cuiabano era um reserva de luxo, já que Alex Telles é o dono da posição. John era titular, mas Neto já foi contratado como reposição.

Nos últimos meses, o clima da torcida do Botafogo com o goleiro John não era mais o mesmo. Além de algumas falhas importantes, a negociação frustrada com o West Ham não pegou bem entre os torcedores. Já Cuiabano, seguia em alta com os alvinegros. O atleta é tratado como um amuleto pelos jogos que entra e decide mesmo sendo lateral.

Nas redes sociais, os rivais comemoraram demais a saída da dupla do Botafogo. Alguns, pelo puro clubismo saudável, outros, pensando até em um possível título da Copa do Brasil. Veja abaixo.

Saída da dupla

Segundo apurou a reportagem, a saída de Cuiabano fica a dependência do aceite do jogador. Na primeira investida dos ingleses por Cuiabano, o defensor recusou e optou por permanecer em sua trajetória pelo Glorioso.

No Forest, Cuiabano irá reencontrar outros dois grandes companheiros de Botafogo em 2024: Igor Jesus e Jair, além do goleiro John. Também nesta sexta-feira (29), o Lance! informou a saída de John rumo ao clube gerido por Evangelos Marinakis, quem se aproximou nos últimos meses de John Textor, dono da SAF alvinegra. A movimentação é mais um indício da parceria entre os empresários por rede de portfólio com clubes e investimento.