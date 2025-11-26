ESPN registra grande audiência com final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús
Emissora fez super cobertura da Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
A ESPN registrou audiência de 2,1 milhões de pessoas durante a transmissão da final da CONMEBOL Sudamericana entre Atlético Mineiro e Lanús. A partida decisiva aconteceu no sábado (22) em Assunção, no Paraguai, e terminou com o título para o time argentino após disputa de pênaltis.
Souza manda forte recado para treinador do Palmeiras: ‘Responde, Abel!’
Fora de Campo
Protagonista de ‘Os Donos do Jogo’ é filha de zagueiro artilheiro ex-Botafogo
Fora de Campo
Estêvão se destaca na Champions e vira ‘xingamento’ em Stamford Bridge
Fora de Campo
Durante toda a temporada, a CONMEBOL Sudamericana alcançou mais de 17 milhões de pessoas na ESPN.
O confronto gerou mais de 1 milhão de horas consumidas na exibição ao vivo. A transmissão apresentou crescimento de 18% em comparação com 2024 e liderou a TV por assinatura no horário, com audiência 665% superior ao segundo colocado, conforme dados da Kantar Ibope.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
ESPN fez super cobertura da Sul-Americana
A ESPN mobilizou equipe completa no local do evento, incluindo narrador, comentaristas e repórteres, além de programação especial antes e depois da partida. O torneio continental se consolidou como um dos principais atrativos de audiência para o canal no Brasil.
O Lanús conquistou o título ao vencer o Atlético Mineiro na disputa por pênaltis. O time brasileiro participou da decisão, mas não conseguiu superar os argentinos na definição após o tempo regulamentar.
A ESPN seguirá com a cobertura dos torneios da CONMEBOL no próximo fim de semana, transmitindo ao vivo a final da CONMEBOL Libertadores no sábado (29). A partida entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Lima, no Peru, e contará com cobertura multiplataforma, incluindo programação especial antes e depois do jogo.
- Matéria
- Mais Notícias