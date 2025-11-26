ESPN registra grande audiência com final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús

A ESPN registrou audiência de 2,1 milhões de pessoas durante a transmissão da final da CONMEBOL Sudamericana entre Atlético Mineiro e Lanús. A partida decisiva aconteceu no sábado (22) em Assunção, no Paraguai, e terminou com o título para o time argentino após disputa de pênaltis.

Durante toda a temporada, a CONMEBOL Sudamericana alcançou mais de 17 milhões de pessoas na ESPN.

O confronto gerou mais de 1 milhão de horas consumidas na exibição ao vivo. A transmissão apresentou crescimento de 18% em comparação com 2024 e liderou a TV por assinatura no horário, com audiência 665% superior ao segundo colocado, conforme dados da Kantar Ibope.

Lanús venceu o título da Sul-Americana nos pênaltis, sobre o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

ESPN fez super cobertura da Sul-Americana

A ESPN mobilizou equipe completa no local do evento, incluindo narrador, comentaristas e repórteres, além de programação especial antes e depois da partida. O torneio continental se consolidou como um dos principais atrativos de audiência para o canal no Brasil.

O Lanús conquistou o título ao vencer o Atlético Mineiro na disputa por pênaltis. O time brasileiro participou da decisão, mas não conseguiu superar os argentinos na definição após o tempo regulamentar.

A ESPN seguirá com a cobertura dos torneios da CONMEBOL no próximo fim de semana, transmitindo ao vivo a final da CONMEBOL Libertadores no sábado (29). A partida entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Lima, no Peru, e contará com cobertura multiplataforma, incluindo programação especial antes e depois do jogo.