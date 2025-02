Um dos eventos mais badalados do calendário carioca, o Rio Open tem atraído a atenção de diversos famosos, que estão comparecendo ao evento para acompanhar de perto grandes nomes do tênis. Na noite desta terça-feira (18), com João Fonseca em ação, não foi diferente.

Acompanhado de Luciano Huck e de Joaquim, filho do apresentador com Angélica, o surfista tricampeão Gabriel Medina foi ovacionado na quadra central Guga Kuerten durante a partida entre o alemão Zverev e o chinês Bu.

O atleta estava com uma tipoia devido à lesão sofrida no tendão do músculo peitoral do ombro esquerdo, em janeiro. Por conta da grave lesão, Medina precisou ser submetido a uma cirurgia e não poderá participar dos torneios nesta temporada, podendo retornar às ondas apenas ano que vem.

Além deles, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, também foi flagrado curtindo o torneio ao lado da esposa, Patricia Bruno, e do filho. Fã declarado de tênis, o comandante rubro-negro acompanhou as disputas do primeiro dia, na segunda-feira, que teve Thiago Monteiro e Thiago Wild na quadra central na sessão noturna.

Nas edições anteriores, Filipe Luís também prestigiou o maior evento de tênis da América Latina. Em 2023, acompanhado de Gabigol, ele foi assistir uma partida do espanhol Carlos Alcaraz, assim como no ano seguinte.

Veja imagens de Medina, Luciano Huck e Filipe Luís no Rio Open

Expectativa por João Fonseca

A principal atração do evento é o tenista de 18 anos João Fonseca. Ele entra em quadra contra Alexandre Müller após a partida de Zverev e é um dos mais esperados na noite desta terça-feira. Horas antes da estreia no Rio Open, Fonseca realizou o último treinamento, que movimentou os arredores da quadra em uma área restrita.

Após conquistar o primeiro título em ATP no domingo, quando venceu o torneio 250 de Buenos Aires, o carioca tenta quebrar um tabu e garantir o troféu do Rio Open, até hoje não conquistado por nenhum brasileiro.

Além disso, ele pode alcançar outro feito inédito: tornar-se o primeiro tenista a conquistar a dobradinha Rio - Buenos Aires.