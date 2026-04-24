Tottenham acerta com zagueiro, mas transferência depende de condição inusitada

O Tottenham chegou a um acordo de princípio para a contratação do zagueiro Marcos Senesi, atualmente no Bournemouth. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Florian Plettenberg, o defensor argentino de 28 anos aceitou os termos para ingressar no clube londrino a partir da próxima janela de transferências, no verão europeu, momento em que seu contrato com a atual equipe chegará ao fim. A transferência, portanto, ocorreria sem custos de aquisição dos direitos econômicos.

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No entanto, a concretização do negócio está condicionada a uma exigência estrita: a permanência do Tottenham na primeira divisão da Premier League. Até o momento, nenhum contrato foi assinado oficialmente.

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Crise nos Spurs e concorrência

A exigência contratual estabelecida pelo atleta está diretamente ligada à atual situação esportiva do clube londrino. O Tottenham ocupa a 18ª colocação na tabela da Premier League, com 31 pontos, figurando na zona de rebaixamento direto para a segunda divisão.

A equipe, que passa por um período de instabilidade no comando técnico, busca planejar uma reformulação de seu setor defensivo para a próxima temporada, especialmente diante da possibilidade de saída de titulares como Cristian Romero e Micky van de Ven. Caso o rebaixamento se confirme, o acordo verbal será invalidado, o que pode abrir caminho para outras equipes que monitoram o zagueiro, como Liverpool e Manchester United.

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Cristian Romero em lance em que se lesionou em Sunderland x Tottenham, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Desempenho de Senesi no Bournemouth

Pelo lado do jogador, o acordo com o Tottenham representa um passo planejado para atuar em uma equipe do grupo de elite da Inglaterra após o encerramento da temporada. Marcos Senesi registra números expressivos com a camisa do Bournemouth no atual calendário, contabilizando 35 partidas disputadas e cinco assistências.

O desempenho na Premier League consolidou o seu status no mercado internacional e mantém o zagueiro como um forte candidato para integrar a lista final de convocados do técnico Lionel Scaloni na seleção da Argentina, visando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Marcos Senesi é zagueiro do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

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