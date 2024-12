Revista brasileira elege Rebeca Andrade como ‘Mulher do Ano’ de 2024

Rebeca Andrade foi eleita pela revista “GQ Brasil” como a “Mulher do Ano” de 2024. Sobre a escolha, o veículo apontou os Jogos Olímpicos de Paris como um dos momentos mais marcantes do ano para a ginasta, principalmente por ter se tornado a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis condecorações.

— Se o Brasil perdeu força como o país do futebol — o time masculino nem se classificou para as Olimpíadas de 2024 — e abraçou esportes múltiplos, a exemplo da ginástica artística, Rebeca cumpre um papel de destaque nessa mudança. No pódio do ouro, ela protagonizou uma cena emocionante: foi reverenciada pela norte-americana Simone Biles, considerada a maior ginasta do mundo, que levou a prata no solo, e por Jordan Chiles, que depois perderia sua medalha de bronze no “tapetão”. — disse a revista em um trecho da matéria.

Rebeca Andrade encerrou as Olimpíadas de Paris com quatro medalhas (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Além da “GQ”, Rebeca Andrade também foi uma das 100 mulheres mais influentes segundo a rede britânica BBC, que inclui artistas, ativistas e políticas, entre outras.

Rebeca Andrade deixou Fofão (vôlei) e Mayra Aguiar (judô) para trás e se tornou a mulher brasileira com mais medalhas olímpicas na história. Posteriormente, conquistou mais uma prata, no salto, e empatou com Torben Grael e Robert Scheidt no topo da lista entre todos os esportistas, com dois ouros, três pratas e um bronze.