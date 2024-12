O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou, neste domingo (1º), a lista de finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2024. A cerimônia elegerá os melhores atletas do ano, tanto no masculino, quanto no feminino — além do prêmio de "Atleta da torcida", escolhido por meio de votação popular.

continua após a publicidade

➡️O futuro do Brasil nas Olimpíadas: entenda como país virou a quinta maior potência do judô

São três concorrentes no feminino, assim como no masculino para o prêmio "Rei Pelé", entregue aos melhores atletas do ano. No feminino, as finalistas são Rebeca Andrade (Ginástica Artística), Beatriz Souza (Judô), e Ana Sátila (Canoagem Slalom). Já entre os homens, os indicados são Caio Bonfim (Marcha Atlética), Edival Pontes, o Netinho (Taekwondo), e Isaquias Queiroz (Canoagem de velocidade).

A votação acontece por meio de colégio eleitoral. Os vencedores vão ser revelados no dia 11 de dezembro, durante o Prêmio Brasil Olímpico.

Como foi o ano dos finalistas?

Rebeca Andrade

A maior de todas. Muito provavelmente, Rebeca Andrade precisou pagar a taxa de excesso de bagagem quando voltou das Olimpíadas de Paris. A brasileira retornou da capital francesa com quatro medalhas olímpicas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Com as conquistas, a ginasta se tornou a brasileira que mais vezes subiu ao pódio em Jogos Olímpicos, com seis medalhas, e superando Robert Scheidt e Torben Grael, que tem cinco cada um.

continua após a publicidade

Bia Souza segura a medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de Paris, no judô (Foto: Luis Robayo/AFP)

Bia Souza

Avassaladora. Não existe outro termo para definir o que foi o ano de Beatriz Souza. Em sua primeira participação nos Jogos, Bia conquistou a medalha de ouro na categoria acima de 78kg no judô, ao vencer a israelense Raz Hershko na final. Dominante durante todas as fases, a judoca se tornou a primeira mulher brasileira, sendo estreante em Olimpíadas, a ser campeã olímpica em uma prova individual.

➡️Bia Souza comenta polêmicas no judô e conta: ‘Fiz clínica de arbitragem’

Ana Sátila

Exemplo de resiliência. Em sua quarta edição de Jogos Olímpicos, Ana Sátila disputou 14 provas, mas não conquistou nenhuma medalha olímpica em Paris. No entanto, a brasileira obteve os melhores resultados da história do Brasil na canoagem slalom: a quarta colocação no caiaque e o quinto lugar na prova da canoa. Além disso, a atleta caiu no gosto dos brasileiros pelo carisma e persistências em tantas disputas.

continua após a publicidade

Caio Bonfim

Histórico. Caio Bonfim conquistou a primeira medalha olímpica da história do Brasil na marcha atlética. O atleta faturou a prata nas Olimpíadas de Paris na prova de 20km. Segundo colocado, Caio chegou a liderar a prova que foi extremamente disputada até a linha de chegada.

Caio Bonfim comemora após a prova da marcha atlética nas Olimpíadas de Paris (Foto: Wagner Carmo/CBAt)<br>

Edival Pontes, o Netinho

Mais um que levou uma medalha olímpica para casa. Aos 26 anos, Netinho conquistou a medalha de bronze no Taekwondo na categoria até 68kg. O brasileiro venceu o espanhol Javier Pérez Polo na disputa e adicionou mais um pódio para o Brasil em Paris.

Isaquias Queiroz

Quem é rei, não perde a majestade. Na disputa da terceira Olimpíada, Isaquias Queiroz faturou a medalha de prata na prova C-1 1000, chegando a quinta medalha olímpica na carreira — ele se igualou a Robert Scheidt e Torben Grael, e agora está atrás apenas de Rebeca Andrade. Além disso, o atleta foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura em Paris, ao lado de Raquel Kochhann.

Isaquias Queiros mostra medalha de prata conquistada nas Olimpíadas de Paris, a quinta da carreira (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atleta da torcida

O Prêmio Rei Pelé não é o único da noite de gala do esporte olímpico brasileiro. A outra honraria que será entregue no evento, será o de "Atleta da torcida", escolhido por meio de voto popular no site do COB. A votação estará aberta até o momento do anúncio dos vencedores, na cerimônia. Confira abaixo os indicados: