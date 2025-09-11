menu hamburguer
Fora de Campo

Reviravolta? IA aponta vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Clássico mineiro acontece nesta quinta-feira (11), no Mineirão

Hulk cercado por Matheus Pereira, Lucas Romero e Lucas Silva no Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraHulk cercado por Matheus Pereira, Lucas Romero e Lucas Silva no Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
04:10
  • Matéria
Jogando nos domínios do rival, o Cruzeiro construiu uma grande vantagem ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com a torcida a seu favor, o Cabuloso defende a classificação às semifinais, nesta quinta-feira (11). A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Confira.

Para garantir a classificação no tempo regulamentar, o Galo precisa vencer o maior rival por três gols de diferença, ou por dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Segundo a IA, a equipe não pode ser subestimada em partidas eliminatórias, mas ressaltou que o sonho da classificação dependerá da estratégia adotada por Sampaoli.

Por outro lado, a ferramenta apontou um favoritismo para o Cabuloso neste confronto. Com a vantagem no placar, a equipe deve adotar uma postura mais defensiva neste confronto. Apostando em um resultado, a IA cravou que um empate é um resultado plausível. Com isso, o palpite foi 1 a 1 para o segundo jogo entre as equipes mineiras na Copa do Brasil.

Cruzeiro x Atlético-MG

Com a vantagem por dois gols de diferença, o Cruzeiro decide no Mineirão a classificação para às semifinais da Copa do Brasil, contra o rival Atlético-MG. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na capital mineira. O vencedor do confronto encara quem avançar no jogo entre Corinthians x Athletico-PR.

Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro sobre o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro sobre o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

