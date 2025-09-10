Kaio Jorge ainda é dúvida no Cruzeiro e Gabigol pode enfrentar o Atlético-MG

O Cruzeiro encerrou a preparação para o clássico contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira (10), na Toca da Raposa. A principal dúvida em relação à equipe que começa jogando continua sendo o atacante Kaio Jorge, que reclamou de incômodo na coxa esquerda após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã, dia 4, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Kaio Jorge foi cortado e retornou a Belo Horizonte na sexta-feira (5), começando de imediato o tratamento médico, em tempo integral. Nos últimos dias, o Cruzeiro passou a não divulgar informações sobre as atividades na Toca da Raposa e não se sabe se o atacante já voltou a participar dos treinos com os companheiros de equipe.

Caso Kaio Jorge não tenha condições de enfrentar o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, o atacante Gabigol ganha mais uma chance na equipe do técnico Leonardo Jardim. O ex-jogador do Flamengo participou dos quatro clássicos desta temporada. Na Florida Cup, em Orlando (EUA), em janeiro, ele foi titular. No jogo pela primeira fase do Campeonato Mineiro, no Mineirão, Gabigol foi expulso logo aos 29 minutos do primeiro tempo.

E nas duas últimas partidas, o empate por 0 a 0 pelo turno do Brasileirão no Mineirão e a vitória por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, Gabigol entrou no decorrer do segundo tempo. O atacante ainda não marcou no clássico mineiro, mas na carreira já fez oito gols contra o Atlético-MG.

Demais titulares do Cruzeiro devem enfrentar o Atlético-MG nesta quinta-feira (11)

Outros dois jogadores que eram problemas médicos já tinham retornado gradativamente aos treinos desde domingo (7). O meia Matheus Pereira reclamou de incômodo na panturrilha esquerda no treino do dia 5, e o atacante Wanderson deixou o jogo contra o São Paulo, dia 30, no Mineirão, com dores no joelho direito.

O atacante colombiano Sinisterra, que estreou na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, teve 10 dias para melhorar o condicionamento físico e é mais uma opção para Leonardo Jardim, principalmente se Wanderson não tiver condições de enfrentar o Atlético-MG nesta quinta-feira (11).

O zagueiro Fabrício Bruno, que jogou pela Seleção Brasileira contra a Bolívia na terça-feira (9), em El Alto, retornou a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (10), fez recuperação física à tarde na Toca da Raposa e iniciou a concentração com os demais jogadores. O jogador afirmou que está em boas condições para a partida contra o Atlético-MG.