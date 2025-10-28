Festa da torcida do Racing choca a web antes do jogo com Flamengo: 'Absurda'

Às vésperas do segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Flamengo, os torcedores do Racing protagonizaram uma belíssima festa, em frente ao Estádio El Cilindro, para demonstrar apoio ao elenco argentino pouco antes da concentração da equipe para o duelo decisivo. Nas redes sociais, os torcedores brasileiros se impressionaram com o apoio da torcida.

Além da festa antes das semifinais, o técnico Gustavo Costas também convocou a torcida argentina para comparecer no El Cilindro e fazer muita pressão durante os 90 minutos. Ele ainda afirmou que não se importa com possíveis multas da Conmebol e que o jogo precisa ser vencido de qualquer maneira.

Após os vídeos das comemorações repercutirem nas redes sociais, os torcedores brasileiros destacaram a festa feita pelos torcedores do Racing. Segundo um internauta rubro-negro, a equipe comandada por Filipe Luís precisa entrar com o sangue nos olhos para segurar a pressão adversária.

Veja a repercussão abaixo:

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo pretende derrotar a pressão da torcida do Racing e confirmar a classificação para a grande final da Libertadores. Nesta quarta-feira (29), as equipes definem o primeiro finalista da competição, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires.

Veja os relacionados do Flamengo para enfrentar o Racing

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Racing, pela partida de volta das semifinais da Libertadores. A maior ausência na lista é o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na partida contra o adversário na primeira partida no Maracanã. Já o zagueiro Léo Ortiz volta à equipe depois de sofrer um trauma na partida contra o Palmeiras.

