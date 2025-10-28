Ex-tenista Fernando Meligeni revela motivo de saída da ESPN: 'Três partes'

O ex-tenista Fernando Meligeni revelou os motivos de seu desligamento da ESPN durante o programa "New Balls Please". O "Fininho" encerrou sua parceria de 11 anos com a emissora por questões pessoais, pela saída de seu parceiro Fernando Nardini das transmissões de tênis e por divergências comerciais. A explicação aconteceu na última segunda-feira (27), em São Paulo, onde o programa é gravado.

Meligeni, que foi semifinalista de Roland Garros em 1999 e ex-top 25 da ATP, atendeu aos pedidos de seus seguidores para esclarecer sua saída do canal, que detém os direitos de transmissão da maioria dos principais torneios de tênis atualmente.

- Divido esses motivos em três partes. A primeira, que é muito importante, é do lado pessoal. Tenho ficado um pouco mais com as crianças, é um lado importante pra mim. Me separei há seis meses e já tinha conversado com o querido João Simões, que me levou para a ESPN, que no ano que vem eu queria fazer no máximo os quatro Grand Slams e alguns Masters 1000, porque estava ficando pesado e eu não queria comentar 25 semanas; a grade é muito grande, dizem que são quatro horas mas são 5, 6 horas. Esse é o lado pessoal - explicou Meligeni.

Ex-ESPN, Fernando Meligeni foi ouro no Pan de 2003 (Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP)

O afastamento de Fernando Nardini das transmissões de tênis foi outro fator decisivo. Os dois formam uma dupla apreciada pelos espectadores e são sócios no New Balls Please.

- O grande prazer pra mim de trabalhar na TV era trabalhar com o 'Narda'. Fizemos uma dupla espetacular. Muitas pessoas gostavam da nossa maneira e ainda gostam, então a partir do momento que não colocam mais ele no tênis… e antes que as pessoas pensem besteira, antes de anunciar minha saída eu liguei para o Hamilton Rodrigues e o Renan (Couto), que foram os dois narradores que mais fiz tênis depois que o Nardini saiu, são caras muito bons, mas você gostar de uma pessoa ou uma dupla ser forte assim, é uma eleição de cada um. Quando foi colocado que ele (Nardini) não voltaria mais para o tênis, a decisão que eu tinha ficou muito mais clara - afirmou.

Questões comerciais também influenciaram sua decisão, embora não tenham sido divulgados detalhes específicos sobre as divergências entre seus patrocinadores pessoais e os do canal.

- O lado comercial da TV puxou a corda, puxou, puxou, durante muito tempo. Várias vezes entrei na sala para conversar sobre isso. Puxaram tanto a corda que ela estourou e eu decidi sair. Não tem problema com pessoas ou questões de valores, apenas fui leal com minha forma de trabalhar e minha maneira de pensar em tudo que eu faço. Gosto muito e tenho muito carinho com a ESPN, mas acima da ESPN sempre tem a minha maneira de pensar, o meu valor. Eu não poderia passar por cima disso - concluiu Meligeni.