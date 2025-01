Denílson tem dupla definida para novo programa do SporTV

Segundo informações do jornalista Flavio Ricco, a apresentadora Bárbara Coelho está de saída do Esporte Espetacular para ser a dupla de Denílson Show em seu novo programa dominical no SporTV. Além dela, André Rizek deve ser uma figurinha carimbada das edições.

continua após a publicidade

A estreia do programa deve acontecer antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Para substituir Bárbara no Esporte Espetacular, o nome mais provável é o de Karine Alves.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bárbara Coelho deve deixar Esporte Espetacular (Foto: Reprodução/Instagram)

Após quase 15 anos na Band, o ex-jogador Denílson foi anunciado como reforço da Globo. O comentarista de 47 anos irá atuar em um novo programa, que irá ao ar às noites de domingo. Além da presença confirmada no "SporTV", Denílson fará participações em TV aberta nos jogos da Seleção Brasileira e no Globo Esporte de São Paulo. A partir do próximo dia 13, o programa terá apresentação do jornalista e influenciador Fred Bruno.

continua após a publicidade

Bárbara Coelho

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, ela participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandava o Tá na Área. Sua primeira oportunidade na TV aberta aconteceu em 2018, na Central da Copa, ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro.

Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Agora, ela pode estar próximo realizar um desejo antigo e iniciar a jornada nas transmissões esportivas da emissora.

continua após a publicidade

➡️Globo pode ganhar concorrente nas transmissões da Copa do Mundo; entenda

Carreira de Denílson como ex-jogador e comentarista

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira. O ex-atleta ainda defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.