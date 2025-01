Pep Guardiola, técnico do Manchester City, expressou descontentamento com torcedores que o abordaram para pedir autógrafos enquanto se dirigia à garagem. O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais.

- Não venham de novo. Eu não vou assinar mais uma vez. Vão para a escola. Preparem-se. Você é velho, vocês são jovens. Não fiquem aqui perdendo tempo. Vocês querem viver a vida fazendo isso? - declarou Guardiola, utilizando também palavras de baixo calão em seu desabafo.

Assista ao vídeo abaixo:

Um dos torcedores tentou justificar sua presença mencionando sua profissão como chef de cozinha, ao que Guardiola respondeu que ele deveria "fazer melhor". O treinador também revelou reconhecer os rostos dos torcedores, indicando que a abordagem para autógrafos era uma ocorrência diária.

Este não é o primeiro episódio de tensão entre Guardiola e torcedores. Em dezembro, uma discussão similar aconteceu durante um passeio do treinador pelas ruas de Liverpool, evidenciando a complexidade das interações entre figuras públicas do esporte e o público.

Colapso mental de Guardiola?

Após uma derrota do Manchester City, Pep Guardiola foi visto com o rosto bastante arranhado na zona mista. Perguntado por um repórter sobre seu estado, o treinador do City afirmou que quis se machucar. A declaração gerou grande preocupação acerca do estado mental do treinador, que depois chegou a pedir desculpas por ter brincado com a situação.