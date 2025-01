Hugo Calderano viraliza com lance insano em treino; veja o vídeo

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano viralizou nas redes sociais após postar um vídeo treinando com Leonardo Iizuka, promessa do Brasil no tênis de mesa. Confira o post abaixo.

continua após a publicidade

➡️Globo pode ganhar concorrente nas transmissões da Copa do Mundo; entenda

Vídeo de Hugo Calderano

No vídeo a dupla de brasileiros está trocando bola, na intenção de manter o ritmo ao máximo. Após alguns segundos, Leonardo rebate a bola um pouco mais ao fundo e obriga Hugo a "salvar" o ponto. A solução que Calderano achou foi genial: o número 1 do Brasil rebateu a bolinha por baixo das pernas e de costas para Leo.

Além de conseguir devolver a bola com muito efeito, Calderano conseguiu finalizar o ponto depois com um forehand de direita cruzado. Na legenda, Hugo postou a seguinte frase: "Não sabe brincar, não desce pro play".

continua após a publicidade

Hugo Calderano é o melhor mesa-tenista brasileiro na atualidade. O atleta conquistou o quarto lugar nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no "Smash China" (Foto: Divulgação / WTT)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas