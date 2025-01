A inclusão de Daniele Hypólito no Big Brother Brasil 25 quebra uma regra anterior de casting, estabelecida por J.B. Oliveira, popularmente conhecido como Boninho, que evitava convidar celebridades com experiências prévias em outros reality shows.

continua após a publicidade

A ginasta teve participações em programas como 'Exathlon Brasil', 'Dancing Brasil 5', 'Made in Japão' e 'Power Couple Brasil 5', enquanto seu irmão, Diego, esteve no 'Show dos Famosos', no 'Domingão com Huck'. Os dois entram como dupla nesta edição do Big Brother.

➡️ Com Diego e Daniele Hypólito, confira os participantes confirmados no BBB 2025

Boninho, em 2022, expressou o desejo de ter Nicole Bahls no BBB, mas destacou que sua participação em 'A Fazenda' impedia sua admissão no programa da Globo.



Após suas experiências em realities, Daniele começou a aparecer na Globo, inicialmente como comentarista esportiva durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um acordo legal entre Daniele e a Record facilitou sua transição para a Globo, permitindo sua participação no BBB 25 antes mesmo do término de contrato com a emissora anterior.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entram juntos no programa.

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Dessa forma, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O BBB 25 começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.