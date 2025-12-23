Globo repudia declaração do presidente do Flamengo: 'Ataque gratuito'

A Globo repudiou uma declaração de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, na noite desta terça-feira (23). Ao comentar sobre os investimentos no futebol feminino, o mandatário falou em 'nariguda da Globo', mas não citou o nome da profisisonal.

continua após a publicidade

Dentro de uma matéria do portal 'GE', a Globo se manifestou sobre a fala do presidente do Flamengo em cerimônia no Salão Nobre da Gávea.

➡️Presidente do Flamengo, Bap chama jornalista da Globo de 'nariguda'

"A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja", trouxe a nota da Globo.

Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Declaração do presidente do Flamengo

- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP, presidente do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração de BAP foi dada durante um evento de apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do presidente no Flamengo. Na transmissão, o mandatário anunciou que o clube fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro.

Denúncia de Renata Mendonça

Há cerca de dois meses, Renata Mendonça denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo a jornalista da Globo, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade. Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado.