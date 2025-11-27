Operação Libertadores: entenda como bares se preparam para Palmeiras x Flamengo

A final da Libertadores acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru. A distância para o palco da decisão faz com que torcedores de Palmeiras e Flamengo optem por assistirem à partida em bares. Diante desse cenário, o Lance! buscou saber como os estabelecimentos se preparam para o evento.

A tradicional Praça Vanhargem, localizada no coração da grande Tijuca, foi o ponto focal da reportagem. O local é reduto de torcedores do Flamengo, e as expectativas são que centenas de pessoas estejam na região para a final da Libertadores.

Ao todo, três donos de bares compartilharam detalhes da operação dos próprios negócios para o evento. Guilherme Silva, dono do Beneh Gastrobar, Kléber, do Kazinha, e Cássio, do Sambar, relataram que o dia da final da Libertadores terá um funcionamento especial para atender o público.

As mudanças passam pelo aumento do número de funcionários, reforço da segurança do local, e até mesmo a instalação de telões. Tudo isso, para atender as expectativas altas de um grande público.

— Estimamos Triplicar o volume pessoas, media umas 300 pessoas. Teremos o acréscimo de mais televisões para atender o público. Para o dia, iremos dobrar o número de seguranças e também iremos evitar o uso de copos de vidro, tendo a preferência por descartáveis — contou o dono do Beneh Gastrobar.

— Em dias como a final da Libertadores, reforçamos toda a operação. Aumentamos os insumos dos petiscos mais pedidos da casa, ampliamos a equipe de atendimento e ajustamos a organização interna para garantir agilidade mesmo com a casa cheia — disse o dono do Kazinha.

— Nosso bar é uma casa de samba e pagode, colocaremos o telão e o samba começa após o término do jogo, antes do jogo e no intervalo Dj porque o pessoal na hora do jogo quer assistir e ouvir a narração. Acredito que em torno de umas 150 a 200 pessoas vão estar presentes — contou o dono do Sambar.

Os três bares estão presentes na região da Praça Vanhargem. O Beneh Gastrobar se encontra na Rua Dona Maria, nº 9. Já o SamBar e o K-Zinha, estão presentes na Rua Almirante João Cândido, respectivamente nos números 245 e 113.

Final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.