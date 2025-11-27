Flamengo ou Palmeiras? Luxa crava campeão da Libertadores: 'Acostumados'

Flamengo e Palmeiras vão disputar a final da Libertadores em Lima, no Peru, no próximo sábado (29). Ex-técnico dos dois clubes, Vanderlei Luxemburgo apontou quem deve ser o campeão do torneio mais importante da América.

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, a bancada foi convidada a apontar quem será o campeão da Libertadores na final entre Flamengo e Palmeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou fugir da pergunta, mas Galvão insistiu e ele respondeu.

- Obviamente que tenho um carinho grande por Palmeiras e Flamengo. Sou flamenguista, nunca escondi isso. Em uma decisão dessa, o Flamengo tem desmonstrado isso contra o Palmeiras, no confronto direto. O Flamengo leva uma certa vantagem em poder de decisão. Jogadores que decidem mais. Estão mais acostumados a decidir, e decidem mesmo - começou Vanderlei Luxemburgo.

- O Palmeiras tem um grande time, bem treinado, sólido. Mas voto no Flamengo - completou o treinador sobre a final da Libertadores.

Vanderlei Luxemburgo analisou a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.