René Simões avalia Ancelotti na Seleção e faz previsão: 'Estatística absurda'

A Seleção Brasileira enfrenta Senegal e Tunísia nesta Data Fifa de novembro, respectivamente nos dias 15 e 18. Para a ocasião, o Lance! pediu para o técnico multicampeão René Simões avaliar o trabalho do treinador Carlo Ancelotti, atual comandante do Brasil.

continua após a publicidade

Para René, o italiano ainda não conseguiu realizar grandes mudanças dentro de campo nos recentes desempenhos da Seleção Brasileira. Apesar disso, ele destacou que Ancelotti mudou a atmosfera da CBF e se mostrou confiante com a campanha da equipe na Copa do Mundo de 2026.

➡️ Primeiro ingresso da Copa do Mundo já tem dono confirmado; entenda

- Não vejo nenhuma mudança radical ainda. Isso no trabalho dele. Vejo uma mudança na atmosfera da CBF com ele lá. Antes, era uma atmosfera deteriorada. Com a saída do antigo presidente e da chegada deste novo, que não conheço, e não vou discutir a legitimidade da mudança, agora, as atitudes que ele tem tomado são excelentes - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele abriu a CBF para que os treinadores fossem lá falar sobre as necessidades da classe. Está a grande mudança até agora. Do trabalho em campo, ainda não consegui ver. Mas o meu desejo, é que o Brasil seja campeão do mundo. Agora, vai ter que quebrar uma estatística absurda. Nunca em nenhum Mundial um treinador venceu o torneio sem ser da seleção nativa. Espero que dê certo - concluiu.

Seleção Brasileira

A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).