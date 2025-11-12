Recado de Deyverson após hat-trick em Atlético x Fortaleza repercute: 'Do nada'
Atacante virou assunto nas redes sociais após a partida
Jogando longe de seus domínios, o Fortaleza arrancou o empate contra o Atlético-MG, com direito a três gols do atacante Deyverson, nesta quarta-feira (12). Na saída de campo, o camisa 9 concedeu uma entrevista, celebrou o feito e dedicou o hat-trick para sua esposa. A atitude, no entanto, viralizou entre os internautas.
Deyverson voltou inspirado para a segunda etapa. Após voltar do intervalo perdendo de 2 a 0, o atacante castigou seu ex-clube com três gols e arrancou o empate contra o Atlético-MG, já nos acréscimos da partida. Em respeito aos torcedores, o camisa 9 não comemorou nenhuma vez.
Durante a entrevista na beira do gramado da Arena MRV, os torcedores repercutiram a declaração de Deyverson. Segundo os internautas, o atacante sempre faz questão de citar a esposa em suas entrevistas. Confira abaixo.
Com o resultado, o Fortaleza segue estacionado na penúltima posição e chegou aos 30 pontos neste Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG ganhou duas posições e assumiu a 9ª colocação, com 46 pontos somados.
Texto por: Esaú Souza
Com objetivos diferentes, Atlético-MG e Fortaleza se encontraram nesta noite em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Os mandantes buscavam pontuar na briga por vaga na Libertadores e os visitantes tentavam uma reação para deixar a zona de rebaixamento.
O Galo abriu o placar logo no começo do jogo. Rony cruzou pela direita e Hulk se antecipou para balançar as redes. Hulk teve a chance de marcar novamente, mas o atacante parou em defesa do goleiro Brenno.
Deyverson teve a chance do empate em cabeceio, mas parou em Everson. O segundo gol dos mineiros aconteceu pouco depois: Bernard cobrou escanteio e Vitor Hugo subiu entre os marcadores para ampliar o marcador.
O Tricolor diminuiu nos primeiros instantes do 2º tempo. Após cruzamento na área, Lucas Gazal desviou e a sobra ficou com Deyverson, que voltou a marcar após mais de três meses. O Atlético não demorou para responder e marcou o terceiro gol com Dudu, que aproveitou o erro na saída de bola dos cearenses.
Em jogo elétrico, o Fortaleza teve um pênalti logo na sequência após revisão do VAR. Deyverson cobrou e reduziu a desvantagem. Gustavo Scarpa quase marcou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta.
O empate do Leão veio nos acréscimos. Após cruzamento pela direita, Mancuso desviou e Deyverson apareceu para balançar as redes dos mandantes. Assim, depois do hat-trick do atacante, cada clube ficou com um ponto.
