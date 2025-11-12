Vini Jr se coloca à disposição de TV após pedido de Virginia; saiba mais

Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, a influenciadora Virgínia Fonseca pretende levar o namorado Vini Jr, astro do Real Madrid, para gravar em seu programa no SBT, antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. O objetivo é que o jogador participe de uma edição especial do "Sabadou com Virgínia", quando estiver no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com o jornal, o atacante se colocou à disposição para participar do programa no SBT, que contará ainda com narração de Galvão Bueno, novo contratado da emissora para a cobertura do mundial de seleções.

Em setembro, Virgínia renovou seu contrato com o SBT até o final de 2026, reforçando sua importância para a emissora da família Abravanel. Quando assinou seu primeiro contrato, o vínculo era válido por apenas um ano. Foi o tempo necessário para o canal perceber o tamanho da atração envolvendo a influenciadora.

continua após a publicidade

Entre todos os programas que estrearam no SBT em 2024, o "Sabadou com Virgínia" foi o que mais trouxe resultados positivos. Segundo dados divulgados pela empresa Kantar Ibope, a emissora atingiu mais de 44 milhões de telespectadores através do programa apresentado pela influenciadora.

Vini Jr e Virgínia oficializaram o namoro no último mês

Texto por: Fernanda Gondim

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

continua após a publicidade

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.