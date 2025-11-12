Atitude de Deyverson em Atlético-MG x Fortaleza viraliza: 'Poucas vezes vi'
Atacante voltou a marcar pelo Brasileirão
Buscando reverter a situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza diminuiu o placar contra o Atlético-MG, logo no início da segunda etapa, com um gol de Deyverson. Após balançar as redes contra seu ex-clube, o atacante não comemorou em respeito aos torcedores. A atitude viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (12).
Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Deyverson se antecipou da marcação e diminuiu o placar para o Fortaleza, que perdia por 2 a 0. Após o gol, os torcedores do Atlético-MG se manifestaram nas redes sociais. Umas das internautas destacou a atitude do atacante em não comemorar diante do seu ex-clube. Confira abaixo.
Após o gol do Fortaleza, o Galo chegou ao terceiro gol com o atacante Dudu. Com o resultado parcial, a equipe comandada por Sampaoli vai pulando para a 8ª posição, com 46 pontos somados. Já o Leão do Pici segue estacionado na penúltima colocação e precisa reagir para sair da zona de rebaixamento.
