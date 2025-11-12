menu hamburguer
Atitude de Deyverson em Atlético-MG x Fortaleza viraliza: 'Poucas vezes vi'

Atacante voltou a marcar pelo Brasileirão

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2025
22:09
Atualizado há 1 minutos
Deyverson voltou a marcar contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraDeyverson voltou a marcar contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
Buscando reverter a situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza diminuiu o placar contra o Atlético-MG, logo no início da segunda etapa, com um gol de Deyverson. Após balançar as redes contra seu ex-clube, o atacante não comemorou em respeito aos torcedores. A atitude viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (12).

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Deyverson se antecipou da marcação e diminuiu o placar para o Fortaleza, que perdia por 2 a 0. Após o gol, os torcedores do Atlético-MG se manifestaram nas redes sociais. Umas das internautas destacou a atitude do atacante em não comemorar diante do seu ex-clube. Confira abaixo.

Após o gol do Fortaleza, o Galo chegou ao terceiro gol com o atacante Dudu. Com o resultado parcial, a equipe comandada por Sampaoli vai pulando para a 8ª posição, com 46 pontos somados. Já o Leão do Pici segue estacionado na penúltima colocação e precisa reagir para sair da zona de rebaixamento.

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)


