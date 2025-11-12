PC Oliveira vê erro da arbitragem em lance polêmico de Atlético x Fortaleza
Especialista em arbitragem analisou as polêmicas
Durante a transmissão do empate entre Atlético-MG x Fortaleza, o especialista em arbitragem Paulo César Oliveira comentou sobre o pênalti assinalado a favor do Leão do Pici, no decorrer da segunda etapa. Na visão do comentarista, o árbitro Sávio Pereira Sampaio se equivocou ao marcar a penalidade.
Quando o cronômetro marcava 19 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR para checar uma disputa entre os zagueiros Ruan e Gastón Ávila. Enquanto disputavam a bola no ar, o defensor do Atlético-MG acabou acertando o cotovelo no rosto do adversário e foi penalizado com um cartão amarelo.
Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que a disputa foi normal de jogo. Segundo o comentarista da Globo, o defensor do Atlético-MG estava na mesma altura do adversário, e com isso, nada deveria ser marcado.
- Paulo César de Oliveira, nosso analista de arbitragem, entendeu que foi um lance normal, que ambos estavam em alturas parecidas, e que o pênalti não deveria ter sido marcado - disse o narrador do Sportv.
Após a marcação do pênalti, o atacante Deyverson foi para a cobrança e diminuiu o placar para o Fortaleza. Já na reta final, o atacante marcou seu terceiro gol na partida e garantiu o empate para o Leão do Pici. Com o resultado, a equipe segue estacionada na penúltima posição e chegou aos 30 pontos neste Campeonato Brasileiro.
Como foi Atlético-MG x Fortaleza?
Texto por: Esaú Souza
Com objetivos diferentes, Atlético-MG e Fortaleza se encontraram nesta noite em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Os mandantes buscavam pontuar na briga por vaga na Libertadores e os visitantes tentavam uma reação para deixar a zona de rebaixamento.
O Galo abriu o placar logo no começo do jogo. Rony cruzou pela direita e Hulk se antecipou para balançar as redes. Hulk teve a chance de marcar novamente, mas o atacante parou em defesa do goleiro Brenno.
Deyverson teve a chance do empate em cabeceio, mas parou em Everson. O segundo gol dos mineiros aconteceu pouco depois: Bernard cobrou escanteio e Vitor Hugo subiu entre os marcadores para ampliar o marcador.
O Tricolor diminuiu nos primeiros instantes do 2º tempo. Após cruzamento na área, Lucas Gazal desviou e a sobra ficou com Deyverson, que voltou a marcar após mais de três meses. O Atlético não demorou para responder e marcou o terceiro gol com Dudu, que aproveitou o erro na saída de bola dos cearenses.
Em jogo elétrico, o Fortaleza teve um pênalti logo na sequência após revisão do VAR. Deyverson cobrou e reduziu a desvantagem. Gustavo Scarpa quase marcou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta.
O empate do Leão veio nos acréscimos. Após cruzamento pela direita, Mancuso desviou e Deyverson apareceu para balançar as redes dos mandantes. Assim, depois do hat-trick do atacante, cada clube ficou com um ponto.
