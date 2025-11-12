menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

PC Oliveira vê erro da arbitragem em lance polêmico de Atlético x Fortaleza

Especialista em arbitragem analisou as polêmicas

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
22:38
Atualizado há 3 minutos
PC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
imagem cameraPC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante a transmissão do empate entre Atlético-MG x Fortaleza, o especialista em arbitragem Paulo César Oliveira comentou sobre o pênalti assinalado a favor do Leão do Pici, no decorrer da segunda etapa. Na visão do comentarista, o árbitro Sávio Pereira Sampaio se equivocou ao marcar a penalidade.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Deyverson em Atlético-MG x Fortaleza viraliza na web: 'Poucas vezes vi'

Quando o cronômetro marcava 19 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR para checar uma disputa entre os zagueiros Ruan e Gastón Ávila. Enquanto disputavam a bola no ar, o defensor do Atlético-MG acabou acertando o cotovelo no rosto do adversário e foi penalizado com um cartão amarelo.

Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que a disputa foi normal de jogo. Segundo o comentarista da Globo, o defensor do Atlético-MG estava na mesma altura do adversário, e com isso, nada deveria ser marcado.

continua após a publicidade

- Paulo César de Oliveira, nosso analista de arbitragem, entendeu que foi um lance normal, que ambos estavam em alturas parecidas, e que o pênalti não deveria ter sido marcado - disse o narrador do Sportv.

Após a marcação do pênalti, o atacante Deyverson foi para a cobrança e diminuiu o placar para o Fortaleza. Já na reta final, o atacante marcou seu terceiro gol na partida e garantiu o empate para o Leão do Pici. Com o resultado, a equipe segue estacionada na penúltima posição e chegou aos 30 pontos neste Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sávio Pereira Sampaio, árbitro de Atlético-MG x Fortaleza(Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Sávio Pereira Sampaio, árbitro de Atlético-MG x Fortaleza(Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como foi Atlético-MG x Fortaleza?

Texto por: Esaú Souza

Com objetivos diferentes, Atlético-MG e Fortaleza se encontraram nesta noite em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Os mandantes buscavam pontuar na briga por vaga na Libertadores e os visitantes tentavam uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

O Galo abriu o placar logo no começo do jogo. Rony cruzou pela direita e Hulk se antecipou para balançar as redes. Hulk teve a chance de marcar novamente, mas o atacante parou em defesa do goleiro Brenno.

Deyverson teve a chance do empate em cabeceio, mas parou em Everson. O segundo gol dos mineiros aconteceu pouco depois: Bernard cobrou escanteio e Vitor Hugo subiu entre os marcadores para ampliar o marcador.

O Tricolor diminuiu nos primeiros instantes do 2º tempo. Após cruzamento na área, Lucas Gazal desviou e a sobra ficou com Deyverson, que voltou a marcar após mais de três meses. O Atlético não demorou para responder e marcou o terceiro gol com Dudu, que aproveitou o erro na saída de bola dos cearenses.

Em jogo elétrico, o Fortaleza teve um pênalti logo na sequência após revisão do VAR. Deyverson cobrou e reduziu a desvantagem. Gustavo Scarpa quase marcou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta.

O empate do Leão veio nos acréscimos. Após cruzamento pela direita, Mancuso desviou e Deyverson apareceu para balançar as redes dos mandantes. Assim, depois do hat-trick do atacante, cada clube ficou com um ponto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias